La Gamescom 2022 trajo muchas novedades durante su ceremonia de inauguración, la Opening Night Live, entre ellas un tráiler del próximo título Lies of P. El videojuego dejó a los fans en busca de más y, por fortuna, durante el Future Games Show se reveló un nuevo gameplay de esta nueva siniestra versión del clásico cuento de Pinocho. Además, se ha confirmado que el juego llegará a Xbox Game Pass desde su fecha de lanzamiento.

Lies of P es el próximo juego de rol de acción desarrollado por Neowiz Games y Round 8 Studio, en el cual tomas el manto de Pinocho en una oscura versión del clásico personaje de Carlo Collodi. Ambientada en la era de la Belle Époque, te encuentras en medio de un mundo cruel, lleno de horrores que acecharon a las personas de una ciudad. Pinocho debe usar su brazo mecánico como arma y mentirle a las personas que conoce para poder alcanzar sus objetivos.

Como ya se ha mencionado, Lies of P llegará a Xbox Game Pass desde el primer día; no obstante, el juego estará disponible el próximo año para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC.

El más reciente gameplay lució un poco de la aventura del jugador. Se observa que despiertas en una estación de tren abandonada en una ciudad en decadencia. Te encuentras con una nota que dice: “Encuentre al Sr. Geppetto. Está aquí en la ciudad”. Las decisiones y mentiras que digas afectarán la historia y determinarán si te conviertes en humano o no. El video muestra el estilo de juego muy parecido a Dark Souls y Bloodborne, con una emocionante historia y diseños de personaje.

Aquí puedes ver el gameplay y el tráiler de Lies of P.