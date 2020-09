Corazón para ganar. En el marco del torneo IX Juega PES, el cual se desarrolla de manera virtual y reúne a los mejores jugadores del videojuego Pro Evolution Soccer de la región, Alianza Lima eSports campeonó en la modalidad 11 vs. 11, al vencer por 4 a 3 en penales a Universitario de Deportes eSports.

Así, el equipo comandado por el destacado Ivo ’Ivogol09′ Luján derrotó al cuadro crema, rival que contó con la participación exclusiva de Guillerme ’GuiFera’ Fonseca, brasileño dos veces campeón del mundo en PES.

Si no pudiste ver el partido, aquí te lo dejamos (la final empieza en el minuto 1:51:30):





Para convertirse en el campeón, el club blanquiazul primero tuvo que derrotar a Cusco FC en seminales por 2 a 1. Pero no fue tan fácil, puesto que los cusqueños para el minuto 85′ iban ganando 1 a 0. No obstante, el empuje de los aliancistas terminó en el empate a los 86′ y con el gol de la clasificación a los 90′.

Luego, en la final, Alianza empató 1 a 1 con la ’U’ en los 90 minutos reglamentarios, por lo que hubo tiempo suplementario. Allí, Universitario tomó la delantera, al anotar el 2 a 1 a los 91′. Sin embargo, los aliancistas pusieron el 2 a 2 a los 100′. El marcador no se movió más y llegaron los penales. En estos, el portero victoriano Daniel Aquije fue figura al tapar dos penales y asegurar el título.

Pero, ¿y cómo se juega un partido competitivo en PES? Aquí una pequeña explicación: existen varios formatos (1 vs. 1, 5 vs. 5 u 11 vs. 11), este Juega PES ha considerado a estos tres. Para el campeonato que se llevó Alianza, se utilizó el 11 vs. 11, el cual reunió a 22 personas, quienes chocaron en un partido a través de Internet, cada uno tomando la posición de un futbolista en específico.

A propósito de la victoria para Alianza Lima eSports, El Comercio conversó con Humberto Castellano y Anthony Goñas, responsables de Alianza Lima eSports, quienes hablaron sobre la victoria del equipo frente a la ’U’ y sobre las expectativas del club de cara a las modalidades 1 vs. 1 y 5 vs. 5 del Juega PES, que se llevarán a cabo este fin de semana.

“Alianza Lima rindió al 200% en el XI Juega PES”

Por un lado, Anthony Goñas, quien también se desempeña como director técnico de Alianza Lima eSports, se refirió a la victoria frente a la ’U’: “Más allá de que el rival sea la ’U’ o cualquier otro [equipo], teníamos bien claro un solo objetivo [ganar]. Veníamos de unas rachas no muy buenas, con varios traspiés en instancias decisivas. El equipo tuvo un rendimiento de 200% en este Juega PES y esto es gracias al compromiso y ganas que le pusieron a los entrenamientos previos a reponernos a estos malos resultados que traíamos”.

Además, Goñas aseguró que “la comunicación y conexión entre los 11 que jugaron es algo que he vivido por primera vez en esta modalidad. Todos empujaban para el mismo lado y se dieron los resultados: volteamos y empatamos partidos en últimos segundos, concentrados y sin tumbarnos o sentir que ya habíamos perdido, esto último ha sido fundamental”.

“Lo de la ’U’ fue especial, ya que teníamos una revancha pendiente con ellos. Fue un partido muy duro que estuvo realmente para cualquiera, la diferencia la hicieron los arqueros. El nuestro no solo se lució en la gran final [tapando dos tiros], ya lo había demostrado en los cuartos de final atajando 3 penales”, indicó a este Diario.

Alianza busca repetir la victoria en las modalidades 1 vs. 1 y 5 vs. 5

Cabe resaltar que el IX Juega PES no solo incluyó la modalidad 11 vs. 11, sino que también tendrá dos competencias más: 1 vs. 1 y 5 vs. 5, las cuales llevarán a cabo su final los próximos sábado 5 y domingo 6, respectivamente.

Humberto Castellano, responsable de Alianza Lima eSports, adelantó que el cuadro blanquiazul tiene 12 representantes en la modalidad 1 vs. 1 y espera “puedan llegar a la finales y por qué no levantar el título de la modalidad individual”.

Sobre el 5 vs. 5, la última cita del IX Juega PES, Humberto Castellano comentó que “es la competencia más dura, porque hay equipos muy parejos. Nosotros vamos en esa modalidad con dos equipos, esperando lograr el objetivo. Va ser muy pero muy duro, pero esperamos estar a la altura”.

DATO:

El XI Juega PES es una competencia de eSports organizada por la Liga Peruana De PES.

