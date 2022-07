Call of Duty suma una nueva colaboración que alegrará a más de un fanático. Terminator, la popular saga de películas, aterriza a los títulos Call of Duty Vanguard y Call of Duty Warzone a través de dos trajes especiales para los jugadores.

La llegada de los skins de los modelos T-800 y T-1000 de Terminator se dará en agosto próximo en una fecha aún por confirmar, pero se conoce que los paquetes estarán disponibles por tiempo limitado.

En cuanto a los trajes, el paquete de Terminator T-800 tendrá 10 elementos cosméticos relacionados a su película. En ese sentido, el operador contará con los clásicos lentes negros y casaca de cuero, movimientos de remate y animación de jugada destacada, etc.

Terminator en Call of Duty. / Activision

Por otro lado, el segundo de los paquetes se enfoca en el modelo Terminator T-1000, que destaca por tener un aspecto de rareza Ultra. Así como el T-800, este disfruta de su propio remate y jugada destacada, proyectos de armas y más.

Terminator en Call of Duty. / Activision

Como mencionamos, los paquetes no cuentan con fecha de lanzamiento concreta, solo se sabe que llegarán en el mes de agosto. Tampoco se conoce el precio que tendrá, pero sí que son de venta limitada.