Aunque muchos creen que la vida de un gato se resume en dormir, jugar y comer, también puede incluir viajes por techos, pasadizos o diferentes lugares tan sorprendentes como las alcantarillas y casas abandonadas. Y así es Stray, un videojuego en el que nos ponemos en las patitas de un minino que busca volver con su familia luego de un accidente. ¿Y cómo fue la experiencia? Te lo adelanto en una sola palabra: entrañable.

Antes de empezar recordemos que Stray sorprendió a la comunidad gamer por primera vez en 2020, cuando BlueTwelve, su estudio desarrollador, lo presentó por la puerta grande en un evento sobre videojuegos independientes de PlayStation.

Desde entonces, millones de fanáticos alrededor del mundo han esperado el lanzamiento del juego este 19 de julio para PlayStation y PC, tanto así que el juego en la tienda virtual Steam ya es uno de los más vendidos y deseados del mes.

Sea por su ambientación propia del género Cyberpunk o por la posibilidad de controlar a un gato, Stray está provocando la atención del público gamer y los elogios de la crítica especializada hablan por sí mismos (un puntaje de 84/100 en Metacritic).

Género : Acción, Aventura, Gatos

: Acción, Aventura, Gatos Consola :PlayStation 4, PlayStation 5 y PC (Steam)

:PlayStation 4, PlayStation 5 y PC (Steam) Jugadores : 1

: 1 Restricción de edad : Mayores de 10 años

: Mayores de 10 años Fecha de lanzamiento : 19 de julio de 2022

: 19 de julio de 2022 Idiomas : Español latinoamérica, inglés, francés,italiano, alemán

: Español latinoamérica, inglés, francés,italiano, alemán Online : No

: No Tamaño de descarga: 10 GB en PC y PlayStation



Pero, ¿realmente es tan entretenido y entrañable controlar a un gatito? A continuación, nuestra experiencia:

Stray, un gato y una historia intrigante

Combinar elementos como un mundo cyberpunk (futurista y en decadencia), robots con sentimientos y gatos ya de por sí terminan en una premisa interesante, pero para algunos podría carecer de sentido. “¿De qué podría tratar un juego así?”, es una pregunta totalmente válida.

En términos generales -y sin entrar en spoilers- en Stray controlamos a un gatito que luego de sufrir un accidente tiene la misión de regresar a casa. Una trama sencilla y directa que oculta una grata sorpresa en el viaje en sí.

Ambientado en una ciudad que está llena de robots parlanchines, nuestro querido felino -que no recibe nombre en todo el juego y solo maúlla- tendrá que hacerse pase para volver a su hogar.

Stray está disponible desde el 19 de julio en PlayStation y PC. / BlueTwelve Studio, captura de pantalla

Así, poco a poco nos enteramos que la humanidad se vio obligada a refugiarse bajo tierra para evitar la extinción, porque la superficie ya no era habitable. Finalmente, los humanos no consiguieron evitar el triste final y perecieron en su totalidad. Los robots que algún día fueron meros sirvientes adoptaron las conductas de sus antiguos dueños y fueron humanizándose. Este punto recuerda a lo visto en Nier Autómata, ya que los robots en Stray también empiezan a filosofar sobre su condición.

A través de conversaciones con personajes opcionales nos vamos enterando sobre el mundo, pero de todas formas el juego deja algunos cabos sueltos que no son profundizados del todo como la extinción de los humanos, dónde estamos y otros detalles que no mencionaré para evitar el spoiler. Lejos de contrarrestar, este silencio dota a Stray de intriga. ¿Quizá haya una secuela? Solo el tiempo lo dirá.

En Stray no existen los humanos, solo están los robots y algunas otras criaturas vivas. / BlueTwelve Studio, captura de pantalla

Cabe resaltar el papel de B12, un pequeño robot que sirve como guía y como instrumento de comunicación con otros robots. Lo destacamos, también, por su carisma y su contribución a la historia. El juego no sería lo mismo sin él.

B12 es un personaje de Stray y también nuestro guía. / BlueTwelve Studio, captura de pantalla

Correr y ser un gato es lo más divertido del mundo

¿Qué se sentirá recorrer los techos y vivir aventuras?. Tuvo que llegar Stray para acercarnos a esa experiencia, pues controlar al felino en el juego es lo de más divertido que se puede hacer.

No solo corremos y escalamos muros, sino que también podemos echarnos a dormir, jugar con pelotas, mover objetos, arañar paredes, tirar baldes de pintura, robar camisetas o hasta ocultarnos en cajas para evitar ser detectados. Las opciones son variadas y cada una cuenta con una animación propia que incrementa el realismo y fluidez del juego.

Stray está disponible desde el 19 de julio en PlayStation y PC. / BlueTwelve Studio, captura de pantalla

En Stray tenemos que recorrer una ciudad llena de luces neón y otros lugares más. / BlueTwelve Studio, captura de pantalla

En cuando al gameplay en sí, los controles son sencillos y podemos desplazarnos sin dificultades. El juego cuenta con momentos que priorizan el sigilo, la exploración y también la acción con frenéticas persecuciones.

Aquí te dejamos un vistazo del gameplay de Stray:

La duración del juego es de 6 a 7 horas dependiendo de cuán detallistas seamos, pues tenemos algunos coleccionables que están bien escondidos.

Para la categoría de videojuego independiente, Stray está entre los más destacados -por no decir el número 1- de 2022. Un claro candidato a Mejor Indie del año.

Un aspecto audiovisual fino

Desde los tráilers supimos que Stray estaría ambientado en un mundo cyberpunk poblado por robots y lleno de toda clase de elementos visuales atractivos como luces de neón y planos de película.

El juego no decepciona y, aunque no es un portento gráfico digno de los videojuegos más ‘pesados’ de la actual generación como Rachet & Clank: Rift Apart o Horizon Forbidden West, su aspecto audiovisual es más que positivo. Tomemos en cuenta que es un videojuego indie que ha estado en desarrollo por dos años y no cuenta con los megapresupuestos de otras producciones.

Los robots 'evolucionan' y adoptan conductas humanas. / BlueTwelve Studio, captura de pantalla

No es una justificación, porque el aspecto visual se defiende por sí solo más que nada por los planos y la dirección de cámara de los desarrolladores. Tranquilamente podemos sacar postales en Stray, pero es una pena no contar con un modo foto que podría haber sido la joya de la corona del videojuego.

Los planos de Stray recuerdan a los de películas. / BlueTwelve Studio, captura de pantalla

Stray está disponible desde el 19 de julio en PlayStation y PC. / BlueTwelve Studio, captura de pantalla

Conclusión sobre Stray

Miau.

Con Stray estamos frente a un soberbio videojuego que los amantes de los gatos y del gaming podrán disfrutar de principio a fin. Aunque es tierno y divertido jugar a ser un gato, los temas que se tocan como la extinción de las personas o la humanización de los robots serán aprovechados más en un público adulto. Resaltamos algunas ideas filosóficas de los robots que nos harán reflexionar sobre la vida y la condición humana.

En Stray nos podemos echar a dormir sin pensar en las misiones. / BlueTwelve Studio, captura de pantalla

Además de su historia interesante y con sorpresas en la trama, Stray es un videojuego que quizá para algunos gamers podría resultar corto (6 horas para terminar la campaña). Si podemos obviar ese detalle, la aventura es totalmente disfrutable y nos dan ganas de más.

Sin entrar en detalle, Stray nos podría dejar una pequeña herida en el corazón. Sin embargo, nos queda claro que nunca ser un gato había sido tan entrañable, divertido e interesante.

Aprovechando que está gratuito en la suscripción PlayStation Plus, Stray es un título que no debe faltar en nuestra biblioteca.