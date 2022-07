Es temporada de cacería de monstruos. A más de un año de su lanzamiento, Monster Hunter Rise recibió este 30 de junio su primera gran expansión, Sunbreak, la que introdujo una considerable cantidad de contenido para sus fanáticos. ¿Vale la pena? Te contamos nuestro veredicto.

Primero recordemos que Sunbreak es un contenido descargable (DLC) que se vende por separado y para disfrutar de él tendremos que contar con el videojuego Monster Hunter Rise en la biblioteca. Se estrenó el 30 de junio para PC y Switch.

Asimismo, Monster Hunter Rise es la última entrega de la popular franquicia de cacería de monstruos que inició en 2004 con Capcom, y que ha inspirado otros videojuegos, películas, mangas, juegos de cartas, etc. Rise está disponible en Nintendo Switch y en PC (vía Steam) y hasta mayo pasado se registraron más de 9 millones de unidades vendidas a nivel global.

Desde su lanzamiento en marzo de 2021, los desarrolladores de Monster Hunter Rise han publicado diferentes actualizaciones con contenido (armas, eventos, armaduras, monstruos, etc.) para los jugadores.

Género : Acción, Multijugador cooperativo

: Acción, Multijugador cooperativo Consola : Nintendo Switch y PC (Steam)

: Nintendo Switch y PC (Steam) Jugadores : 1-4

: 1-4 Restricción de edad : Mayores de 12 años

: Mayores de 12 años Fecha de lanzamiento : 30 de junio de 2022

: 30 de junio de 2022 Idiomas : Español, inglés, Japonés, Francés, Alemán, Italiano, Ruso, Coreano, Neerlandés, Chino

: Español, inglés, Japonés, Francés, Alemán, Italiano, Ruso, Coreano, Neerlandés, Chino Online : Sí, requiere Nintendo Switch Online

: Sí, requiere Nintendo Switch Online Tamaño de descarga: 36 GB en PC y 13 GB en Switch



Entonces, ¿qué hay de nuevo en Sunbreak? A continuación, todos los detalles.

Contenido nuevo de Monster Hunter Rise: Sunbreak

La primera pregunta que se harán los fanáticos de la saga es: ¿qué trae Monster Hunter Rise: Sunbreak? Te lo decimos desde ya: parece un nuevo videojuego. No solo hay criaturas nuevas, sino que también tenemos una nueva historia, zonas desconocidas, vuelven viejos monstruos de anteriores entregas, cambios en la jugabilidad, el rango maestro y personajes secundarios renovados.

Monstruos nuevos en Sunbreak

De manera concreta, aquí los nuevos enemigos a derrotar en Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Nuevos dragones : Malzeno, Garangolm y Lunagaron (trío conocido como ‘Los Tres Señores’).

: Malzeno, Garangolm y Lunagaron (trío conocido como ‘Los Tres Señores’). Subespecies nuevas y traídas de pasadas generacione s: Shagaru Magala, Magnamalo Humillado, Rajang Rabioso.

s: Shagaru Magala, Magnamalo Humillado, Rajang Rabioso. Otras criaturas menores: Gore Magala, Espinas, Seregios, Astalos, Rana-Kadaki Pira, Somnacanth Aurora, Almudron Magma, Bishaten Sanguina, Daimyo Hermitaur y Shogun Ceanataur.

Monster Hunter Rise: Sunbreak llega a Nintendo Switch y PC. / Capcom

Experiencia de caza ajustada

Si ya eres un experimentado jugador en Monster Hunter Rise, te gustará saber que han implementado ajustes en la jugabilidad. Es decir, cambios en la forma de moverse y atacar. Un gameplay fresco que nos anima a volver al juego.

Monster Hunter Rise: Sunbreak. / Capcom

Se añadieron nuevas acciones de cordoamarre para los 14 tipos de armas. Así que es un buen motivo para probar cada uno de ellos y organizar distintas tácticas en la cacería.

A su vez, hay otros agregados como la evasión con intercambio (un salto lateral que solo se puede utilizar luego de un cambio de habilidad intercambiable) o la carrera por las paredes sin el cordosprint.

Se han introducido 14 nuevas armas en Monster Hunter Rise: Sunbreak. / Capcom

Y como no podía faltar, también se han modificado las criaturas de todo el mapa como los cordópteros mutados, arañas volatineras, bicho estallido, etc.

Elgado, un mundo por descubrir

Sin entrar en spoilers, la historia de Sunbreak es bastante sencilla y suficiente para un juego que concentra su máxima diversión en los combates y jugabilidad. Acabar con la expansión nos tomará entre 18 a 20 horas, aunque la experiencia cambia dependiendo del tipo de jugador (con multiplayer o singleplayer)

En la expansión nuestro personaje viaja a la lejana tierra de Elgado, donde un grupo de dragones antiguos están provocando el caos y destrucción. El objetivo, como no podía ser de otra manera, es averiguar el motivo por el cual están apareciendo las criaturas y, por supuesto, acabar con ellas. Unidos por esos dos objetivos, hay que hacerle frente a los dragones Malzeno, Garangolm y Lunagaron. Para ello, conoceremos a nuevos aliados como el almirante Galleus, la caballero de la Orden Real Fiorayne, el científico Bahari, etc.

La caballero de la Orden Real Fiorayne en Monster Hunter Rise: Sunbreak. / Capcom

El dragón Malzeno es uno de los principales villanos de Monster Hunter Rise: Sunbreak. / Capcom

Un detalle que no ha gustado en particular es que para acceder al contenido del DLC habrá que llegar hasta cierto punto en la historia (el requisito es superar la misión de rango 7 - Diosa del Trueno), por lo que si no tienes una partida, te tomará varias horas llegar a Sunbreak (entre 35 a 45, dependiendo del jugador).

Dado que la historia del DLC está relacionada con la del juego principal, habrá que terminar la campaña para disfrutar de la tierra de Elgado.

En cuando a esta nueva región, hay dos escenarios principales: Bastión y La Jungla. El primero es un área rodeada por ruinas de un viejo castillo, bosques y pasajes helados. Luego, La Jungla, es -como su propio nombre indica- una jungla con clima cálido, mucha lluvia, árboles gigantes y amplias cavernas.

Sunbreak también agrega un nuevo nivel de dificultad a través de las misiones rango maestro, que suponen un reto mayúsculo y al que tendremos que hacer frente con sumo cuidado.

Elgado en Monster Hunter Rise: Sunbreak. / Capcom

Conclusión

La expansión Monster Hunter Rise: Sunbreak es, por sí sola, un videojuego completo. Capcom no decepciona y vuelve a ofrecer un contenido descargable más que sólido para la millonada de usuarios que han comprado el videojuego base, tal cual hizo cuando estrenó Iceborne para Monster Hunter World en 2018.

Sus decenas de monstruos nuevos, ajustes en la jugabilidad, nivel de dificultad mayor y una zona nueva para explorar (con aliados a conocer) dotan de gran rejugabilidad al título de cacería de Capcom.

El punto que menos gustó fue que para acceder a Sunbreak hay que terminar el juego, por lo que las personas que recién se animan a probar Hunter Rise tienen un largo y entretenido camino por delante.

Pero más allá de eso, con Monster Hunter Rise: Sunbreak es nuevamente temporada de cacería monstruos.