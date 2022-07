Cuphead: The Delicious Last Course ya se encuentra disponible en las consolas PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, y también PC (vía Steam). Este DLC nos llevará a nuevos retos, por lo que te ofrecemos 8 consejos para que puedas desempeñarte mejor en tu aventura.

El Studio MDHR ha lanzado esta expansión para quienes quedaron maravillados con el aclamado juego original. La demora, de 4 largos años, se debe a que los desarrolladores quisieron que este contenido descargable tenga la misma calidad que el Cuphead inicial.

Para poder jugar, debes tener en cuenta los requisitos mínimos y también que debes tener el juego original para poder acceder a este. Es decir, no basta con comprar The Delicious Last Course, sino que también debes tener el primer Cuphead, el cual fue lanzado en 2017.

¿Cómo puedo mejorar mi forma de juego en Cuphead?

1. Ejecuta un ‘parry’ cuando puedas. Esta técnica es fundamental para poder esquivar ataques. Cualquier elemento rosa del escenario, los enemigos o proyectiles pueden usarse para generar un ‘parry’. Tan solo debes saltar y, cuando estés a punto de tocarlo, volver a saltar para bloquear el daño. Además, podrás impulsarte como si se tratase de un doble salto.

2. Puedes resucitar a tu compañero con un ‘parry’. Cuando juegas en cooperativo, puedes aprovechar esta habilidad para devolverlo a la vida. Tan solo debes ir a su cuerpo y hacer el ‘parry’ antes que desaparezca. Sin embargo, también debes tener en cuenta que podrías recibir daño si no lo haces correctamente.

3. No evites los niveles ‘run and gun’. Son opcionales, sí, pero en estos puedes conseguir monedas ocultas para comprar armas y mejoras en la tienda.

4. No evites los mausoleos. También son opcionales, pero en ellos podremos desbloquear las técnicas definitivas de nuestro personaje. Además, son fáciles y rápidos de hacer.

Si tienes dificultades con un jefe, sigue intentando hasta que aprendas cómo es la batalla completa. | (Foto: Cuphead)

5. Consigue el ‘smoke bomb’ apenas puedas. Con este charm, te harás invisible, durante la animación, al utilizar un ‘dash’. De esta forma, podrás evitar ataques, por lo que es una de las mejores habilidades del juego.

6. Utiliza el ‘heart’ si no puedes con un jefe. Este charm nos dará un punto de vida extra a cambio de hacer un poco menos de daño. Si bien suena mal que peguemos menos, el objetivo es aprender cómo superar al jefe con el que tienes problemas. Demorarás un poco más, pero lograrás tu cometido.

7. Explora todo el mapamundi y no dejes de hablar con los personajes. De esta manera podrás ver todo lo que te ofrece el juego y algunas pistas sobre secretos, o monedas al interactuar con el resto de personajes.

8. No dejes de moverte. Si te quedas detenido, tendrás menos margen de esquivar los ataques. Por ello, es recomendable que te mantengas en movimiento para seguir con vida.