Uno de los juegos más esperados del año está por llegar a PS4, PS5 y PC. ‘Stray’ es un videojuego independiente desarrollado por BlueTwelve Studio y editado por Annapurna Interactive que debutará el próximo 19 de julio.

‘Stray’ es un juego de rol y aventura protagonizado por un gato perdido y separado de su familia. El título se ha convertido en uno de los más ansiados debido a su detalle en gráficos y en la animación del gato principal.

Stray es el próximo juego independiente donde podremos adoptar el pelaje de un gato. | Foto: Stray

Precio

El juego actualmente está disponible en Steam con un 10% de descuento a S/.49,50; la oferta durará hasta su fecha de lanzamiento, el mismo 19 de julio. Pasada esta fecha, el precio es de S/.55.

Por su lado, el título aún no ha confirmado su precio en la tienda virtual de PlayStation. Sin embargo, se sabe que será gratis para los jugadores suscritos a PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium. Además, dichos usuarios podrán acceder al juego el día de su lanzamiento.

Tráilers

Aquí puedes ver el más reciente tráiler del juego y un Gameplay oficial del mismo: