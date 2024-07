El Perú está en los ojos del mundo. Es tanto una aspiración como una realidad, con películas como “Transformers: el despertar de las bestias”, series como “La reina del Sur” y campañas publicitarias como Marca Perú ayudando a mantener alto el perfil de nuestra nación internacionalmente. Pero la prominencia de nuestro país no solo se limita a la industria audiovisual y, curiosamente, ha tenido una prevaleciente presencia en los videojuegos.

Ahora, tenemos que señalar que con este texto no tenemos la aspiración de ser una guía completa de las referencias al Perú en los videojuegos - más de una referencia se nos debe haber pasado- pero queremos dejar un recuento del impacto que ha tenido nuestro país en la industria del entretenimiento electrónico.

Perú como escenario de aventuras.

Con tres regiones y diversos paisajes para explorar, no sorprenderá saber que el Perú ha sido escenario de varias aventuras en los videojuegos. Es así que una reiterada visitante a nuestro país es Lara Croft, protagonista de la saga “Tomb Raider”. El título original en 1996 empieza en tierra peruana, con los cuatro niveles “Cuevas”, “Ciudad de Vilcabamba”, “El Valle Perdido” - curiosamente poblado de dinosaurios- y finalmente la “Tumba de Qualopec”, lugar que alberga una de las llaves para la ciudad de la Atlántida.

La "Ciudad de Vilcabamba" es uno de los primeros niveles del "Tomb Raider" (1996) original / Crystal Dynamics

La aventurera británica volvería al Perú en “Tomb Raider: Legend” (2006) en el apropiadamente llamado “Regreso a Paraíso”, ambientado en una ficticia ciudad andina en búsqueda de un fragmento de Excalibur, así como en “Tomb Raider Anniversary” (2007), el cual es un remake del juego original.

Pero su visita más prominente a nuestro país ocurrió en “Shadow of the Tomb Raider”, capítulo final de la trilogía ‘reboot’, que envía a la arqueóloga en una aventura para encontrar la mística ciudad de Paititi, cuyos habitantes se muestran como remanentes del imperio incaico ubicado en el sur de la Amazonía.

En "Shadows of the Tom Raider", Lara Croft visita la ciudad perdida de Paititi. / Eidos-Montréal

Es una misión similar a la que lleva a Nathan Drake a explorar la selva peruana en “Uncharted” (2009), aunque en aquella ocasión fue en búsqueda de El Dorado. Y hablando de exploradores intrépidos, el juego de aventura para PC, SNES y Game Boy “Prisioneros del sol” (1997) llevó al reportero belga Tintin a un viaje por los lugares más remotos del Perú y países aledaños en una aventura que, también, puso en colisión con remanentes de una cultura precolombina.

Diversos juegos de disparos también han encontrado ocasión de tener algún nivel ambientado en el Perú. Es así que tenemos a juegos como “James Bond 007: Everything or Nothing” (2004) para PS2 con un nivel ambientado en Cañete; “Perfect Dark Zero” (2005), precuela del clásico juego de N64, con una misión en Loreto y “Tom Candy’s Splinter Cell Chaos Theory” (2005) con uno de sus niveles ambientado en Talara, donde el protagonista Sam Fisher se enfrenta a un grupo separatista ficticio conocido como La voz del pueblo.

El segundo acto de "Metal Gear 4" ocurre en un país no identificado de Sudamérica que estuvo inspirado en el Perú, incluyendo una pequeña réplica de las Salinera de Maras. / Konami

Incluso Hideo Kojima incluyó a nuestro país en el juego “Metal Gear 4: Guns of the Patriots” (2008). Es así que el segundo acto del juego, titulado “Solid Sun”, está ambientado en un lugar no especificado de Sudamérica que luego fue revelado por los desarrolladores como basado en Perú. Muestra de ello es que unos de los paisajes está inspirado en las Salineras de Maras.

No solo los géneros de disparos mostraron al Perú. El RPG “Illusion of Gaia” (1993) de Enix (ahora Square Enix) presenta al jugador la misión de viajar por una versión ficticia de nuestro planeta, incluyendo ruinas incaicas y las líneas de Nazca. La figura del colibrí también aparece en el juego de Sega “Shining Force 2″, lanzado el mismo año, ubicada en el apropiadamente nombrado Desierto de Nazca, aunque en esta ocasión su verdadera identidad no será la de un simple geoglifo, sino una avanzada aeronave construida por una civilización perdida.

Otro RPG en mostrar nuestro país es el relativamente más moderno “Shadow Hearts: From the New World” (2005) para el PlayStation 2, juego que tiene un nivel en Vilcabamba y otro en Machu Picchu, locaciones que sirve como reservorios de Malicia, una energía mágica que permite crear milagros al costo de perder la sanidad.

El RPG "Shadow Hearts: From the New World" lleva a sus aventuras a una visita a Machu Picchu. / XSEED Games

Tampoco se puede olvidar el juego de carreras “Dakar 18″, basado en el rally del mismo nombre y que, al igual que su contraparte en la vida real, presenta carreras ambientadas en lugares de Sudamérica como Bolivia, Argentina y Perú. Por último, Machu Picchu también aparece en el juego de skate “Tony Hawk Downhill Jam” (2006) en un nivel que permite al jugador deslizarse por la renombrada ciudadela incaica, un acto que probablemente horrorizaría a la Sernanp en caso ocurriera en la vida real.

Peruanos que representan

Es indudable que los personajes peruanos han tenido una creciente representación en los últimos años. Quizás el caso más prominente es el de la ‘reina del café’ Azucena Ortiz, una de las más recientes peleadoras en incorporarse al elenco de “Tekken”, cuya etapa combina arquitectura moderna y ruinas incaicas.

A esta se le unen otros personajes en juegos recientes como Illari, una guerrera Inti que se incorporó al reparto “Overwatch 2″; Amaru, verdadero nombre Azucena Rocío Quispe, una policía peruana que sirve como uno de los ‘operadores’ en “Rainbow Six Siege o ‘Fade’ (Ignacio Huamaní), una de las leyendas de la versión móvil de “Apex Legends”.

Annet Myer del juego de Sega Genesis "El Viento" (1991) y Atahua de "Battle Arena Toshinden 3 (1996) son algunos de los ejemplos más antiguos de personajes peruanos en videojuegos. / Difusión

Igual cabe señalar que personajes peruanos también existieron en el pasado, incluyendo algunos que protagonizaron sus propias historias. Por ejemplo, a inicios de los noventa salió para el Sega Genesis el juego “Earnest Evans” (1991), el cual llevaba al titular protagonista en una aventura por el Perú donde conoce a Annet Myer, una hechicera peruana que se convierte en el personaje principal de los siguientes juegos en la saga “El Viento” (1991) y “Anett Futatabi” (1993). Mientras tanto, el juego de pelea “Battle Arena Toshinden 3″ se adelantó a “Tekken 8″ al incluir a un personaje peruano con Atahua, un joven luchador que busca restaurar el “imperio de sus antepasados”.

Perú de fantasía

La cultura e iconografía peruana (y andina) aparece incluso en los mundos de fantasía como la más reciente expansión del MMO “Final Fantasy XIV”, la cual está ambientada en el continente de Tural, basado en las Américas. En particular, la zona de Urqopacha está claramente inspirada en los Andes, incluyendo una versión de la Vinicunca - la Montaña de 7 colores-, así como ruinas que parecen salidas de culturas precolombinas como la incaica y Tiahuanaco.

Aldea de los Pelupelu en Urqopacha. / Square Enix

No es la única versión fantasiosa de las culturas peruanas y en 1992 la desarrolladora francesa Coctel Vision lanzó un simulador de combate espacial curiosamente llamado “Inca”, que como su nombre indica utilizaba iconografía incaica al ponerte en el rol de El Dorado, un guerrero que es reclutado por el espíritu de Huayna Capac para derrotar a los conquistadores españoles a bordo de una nave en forma de un tumi. El videojuego fue lo suficientemente popular para tener una secuela titulada “Inca II: Wiracocha” en 1994 y es recordado en gran parte por su extremadamente adictivo tema musical.

Un último ejemplo de iconografía peruana en llegar a los videojuegos - y la fascinación de los desarrolladores japoneses por las líneas de Nazca - se encuentra en el título “Ni no Kuni: Wrath of the White Witch” (2011), un juego ambientado en un mundo paralelo a nuestra realidad que tiene como una de las áreas el continente perdido de Nazcaä, cuna de una civilización ya extinta que está basada en las culturas andinas. Apropiadamente, el área también incluye un geoglifo parecido al famoso colibrí.