También conocidos como eSports, los deportes electrónicos no son solo juegos. Y en el Perú poco a poco se sabe más de ellos gracias a los torneos de Dota 2, eFootball (PES) o League of Legends, que reparten miles de dólares. Sin embargo, hay un mundo más allá de estos tres nombres y hoy te hablaremos de tres títulos en los que el Perú destaca a nivel regional y quizá no lo sabías.

Antes de empezar, y si aún no comprendes del todo el fenómeno global de los eSports, te lo definimos en palabras sencillas: se refiere a las competencias de videojuegos con jugadores profesionales y en las que se reparten miles y miles de dólares en todo el planeta.

Asimismo, recordemos que estamos en frente de una industria que, año a año, se posiciona entre las más populares del mundo, al mismo nivel de los grandes bloques como el cine, la música y algunos deportes.

Solo como ejemplo, la final del Campeonato Mundial de League of Legends alcanzó un pico máximo de 73 millones de espectadores en simultáneo, más que la última edición de los premios ‘Oscar’ (15 millones de espectadores) y no muy lejos de lo que consiguió el show de medio tiempo del Super Bowl (112 millones).

Los eSports son competencias profesionales de videojuegos en las que se reparten miles de dólares en premios. / TOBIAS SCHWARZ

Ahora bien, en nuestro país, videojuegos como Dota 2, eFootball (el querido y difunto PES) o League of Legends se han posicionado como pesos pesados de los eSports nacionales, debido a sus ligas profesionales, diversos torneos apoyados por marcas y por una significativa fanaticada.

Pero no son los únicos eSports en el Perú y de eso te hablaremos a continuación. Para ello, este Diario se comunicó con tres jugadores profesionales de diferentes títulos para hablar de sus experiencias en los deportes electrónicos y la situación en el Perú.

Perú en el Mundial de FIFA 22

Luego de la amarga derrota frente a Australia por el repechaje hacia Qatar 2022, muchos pensarán que Perú se quedó afuera del Mundial, al menos el de fútbol real; ya que la eSelección sí alcanzó el ansiado cupo para el FIFAe Nations 2022, el Mundial del popular videojuego FIFA 2022 que repartirá US$400.000 entre el 27 y 30 de julio próximo.

Uno de los jugadores que representará a la Blanquirroja es Enzo Paredes, jugador peruano que encabezó la clasificación de Perú al Mundial de FIFA 22 y que ha venido trabajando en el videojuego en los últimos años.

Enzo Paredes es un jugador profesional del videojuego FIFA. / Archivo personal

“La situación de los eSports de FIFA actualmente es buena, pero un poco complicada”, reveló a este Diario Enzo Paredes. “Va en un punto que si no reacciona pronto, se pueden estancar muchos jugadores”.

El peruano reveló que la pandemia y la falta de torneos presenciales y virtuales han provocado que el FIFA se esté estancando en el Perú y cada vez haya menos jugadores con nivel para luchar competencias. “El poco apoyo de las empresas privadas hace que no se realicen torneos ni siquiera online en el país”, confesó con pesar.

El pro-player comentó que la profesionalización del FIFA en el Perú es uno de los caminos para sacar adelante a la comunidad. ¿Cómo así? Recomendó que los jugadores deberían representar a un club profesional y recibir un sueldo y apoyo, así como se ve en otros países o con diferentes videojuegos.

Y, ¿por qué FIFA no ha despegado como eFootball en los eSports? Enzo Paredes considera que el principal motivo es que “eFootball consiguió acuerdos con los equipos ‘grandes’ del país”, tales como Alianza Lima, Sporting Cristal o Universitario de Deportes. “Por esa razón nosotros hasta el momento no podemos encontrar ese camino a la profesionalización”.

La eSelección de Perú clasificó al FIFAe Nations 2022 de la mano de Enzo Paredes y Joseph Sotomayor. / Archivo personal

Mirando en retrospectiva, el futbolista virtual es modesto y comenta que “quizá como país no somos de los más fuertes” de la región. Sin embargo, hizo hincapié en que “el equipo que se formó mereció llegar hasta donde estamos. Demostramos que los años de nuestro trabajo en silencio y dedicación sin nada a cambio nos dio la oportunidad de llegar a una instancia finales de play off para ir a la Copa del mundo. Cuando nos dimos cuenta que lo logramos, se me vino a la mente todos los años de esfuerzo que le metimos a este deporte”.

En la arena de Tekken, el Perú en lo alto

Desde la década de los 90, cuando se popularizaron en su máxima expresión, los juegos de pelea (fighting games) siempre han estado entre los favoritos de miles de personas. Títulos como Street Fighter, Mortal Kombat, The King of Fighters o Tekken son los más destacados, y en el Perú también hay una pequeña escena competitiva de primer nivel.

Y uno de los más representativos y experimentados es Abel Segovia, también conocido en el mundo de los fighting games como ‘Abel del Maestro’. El luchador se ha especializado en Tekken y es uno de los dos jugadores nacionales que ha ganado un evento Master del Tekken World Tour (el circuito mundial de Tekken). Asimismo, el jugador profesional formó parte de la reconocida organización coreana Rox Dragons entre 2019 y 2021, con la que disputó diversos torneos en Sudamérica. Ahora, de la mano de Mad Kings, el jugador sigue participando en competencias regionales y locales.

'Abel del Maestro' es uno de los jugadores más experimentados de Tekken del Perú. / Abel del Maestro, Facebook

“La situación de los fighting games ha ido mejorando desde el 2019, gracias a que más jugadores locales empezaron a destacar en torneos importantes. Los Fighting Games del Perú siempre han dejado en alto el nombre del país”, reveló a El Comercio ‘Abel del Maestro’.

Así como en otros eSports en el Perú, Segovia sostuvo que la aparición de luchadores de alto nivel de Tekken se ha mantenido en los últimos años. “Definitivamente, la pandemia ayudó mucho a esto, pues es más factible entrar a múltiples torneos desde casa e incluso participar en ligas oficiales. Para que la situación competitiva tenga un mayor crecimiento, es necesario mayor apoyo por parte de organizaciones serias y empresas privadas dispuestas a invertir en el circuito nacional”, enfatizó el experimentado jugador.

Ahora bien, haciendo una mirada al Perú en la región, ‘Abel del Maestro’ lo tiene claro: estamos en lo alto. “Desde el 2014, año en el que tuve la oportunidad de competir en Corea, he visto cómo la escena competitiva local se ha vuelto cada vez más profesional, más peleada. No por nada somos el país con más títulos en la región”, contó el pro-player de Tekken.

'Abel del Maestro' luego de llevarse a casa el torneo 'Camino de Kaibil', el cual se celebró en Guatemala. / Abel del Maestro, Facebook

Al ser preguntado por la falta de organizaciones serias en los eSports en el país, el peruano de 37 años dijo que “aún estamos en una etapa inicial en comparación con otros países”, pero destaca el trabajo de algunas que “no solo buscan el logro de la organización, sino también el crecimiento integral de la escena competitiva”.

“Es mucho esfuerzo, dedicación y estar dispuesto a nadar contra la corriente la gran parte del tiempo”, concluyó.

Un nuevo rival emerge desde el terreno de los celulares

Con el rápido incremento de jugadores de videojuegos en celulares en los últimos años, era cuestión de tiempo para que los juegos para móviles empiecen a tener sus propias escenas competitivas con premios, torneos y diferentes eventos especiales.

No es nada raro, ya que el sector de juegos para móviles no solo produjo en 2021 más de 90 mil millones de dólares (el 52% de toda la industria, según un informe de Newzoo), sino que también generó más ingresos que los de PC y consola juntos.

Y entre la gran cantidad de títulos eSports para celulares, está Mobile Legends: Bang Bang, de la firma china Moonton (propiedad de Bytedance, los creadores de TikTok). Se trata de un videojuego MOBA al puro estilo Dota o LoL que está gratis en celulares y que en el Perú ha tenido un significativo éxito entre los jugadores.

Justamente, a mediados de junio pasado, se llevó a cabo la final de la LIGA Latam Season 2 de Mobile Legends, en la que lamentablemente el equipo argentino Malvinas Gaming (que tiene en sus filas a cinco peruanos) cayó frente al brasileño RRQ Akira y se quedó con el subcampeonato. Sin embargo, este mismo cuadro clasificó al Mundial del juego en 2021 que se celebró en Singapur y todavía sigue con chances intactas de volver repetir la hazaña este año.

Ese hito ha impulsado a que más y más personas se sumen al videojuego MOBA, según George ‘Harle’ Correa, capitán de Malvinas Gaming y uno de los artífices de la hazaña. “Después hubo más apoyo y reconocimiento hacia nosotros y el equipo, y esto impulsó a los demás jugadores de la comunidad peruana [a seguir] y a Moonton con respecto al competitivo del país”.

'Harle' es el capitán de Malvinas Gaming.

“Un par de años atrás, el competitivo de Mobile Legends en el Perú se basaba en premios de solo trajes o premios de US$100 como máximo; luego de que se ejecutaron distintos torneos la comunidad fue creciendo y Moonton tuvo más participación en los siguientes, ya que los premios fueron aumentando y la cantidad de competencias oficiales también”, destacó el pro-player de 23 años, que resaltó el trabajo de la desarrolladora Moonton en el Perú.

Como se recuerda, la etapa final de la LIGA Latam Season 2 se desarrolló en Lima de manera presencial y repartió US$50.000, mientras que el Mundial de Mobile Legends repartió en 2021 US$800.000.

Augurando un gran crecimiento y un posible choque contra los grandes del sector como Dota o League of Legends, ‘Harle’ asegura que todavía no se puede equiparar, pero “conforme se van dando las cosas, el juego en el país/ región, Mobile Legends va en crecimiento y se espera cosas más grandes este año”.

'Harle' lideró a Malvinas Gaming al Mundial de Mobile Legends y luego al subcampeonato regional del videojuego. / Archivo personal

De manera concreta, el Perú es el único país que le hace frente a Brasil, el otro gran peso de la región. No obstante, existe una ventaja entre los dos países: los brasileños disponen de una liga profesional 100% oficial, la MPL Brasil, mientras que el Perú se limita a determinados torneos.

“Definitivamente, está comprobado que Malvinas Gaming es el único equipo que está a nivel de los grandes de Brasil. Venimos esforzándonos más mentalizados luego de ir al Mundial, y lo que queremos lograr es tener nuestra propia liga en el país o que nos inviten a ser parte de otras ligas donde podamos potenciar nuestro nivel al máximo”, dijo con total seguridad el midlanner de Malvinas Gaming.

“Lo que falta aquí es jugadores comprometidos, que se consoliden en un solo grupo y que sean responsables con esto. Eso hará que los equipos de Esports se fijen más en ellos y se forme una comunidad más profesional”, apuntó ‘Harle’ con una mirada puesta en el futuro.

En este punto se hace evidente cómo los jugadores peruanos más serios deben acudir a organizaciones extranjeras para seguir creciendo y así alcanzar los torneos más importantes del mundo. Estamos, quizá, frente a una fuga de talentos de eSports.