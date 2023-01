El presidente de la desarrolladora de videojuegos Naughty Dog, Neil Druckmann, ha declarado que la creación de la parte 3 para la saga The Last of Us solo se llevará a cabo si consiguen crear una historia “convincente” y ha confirmado que Uncharted 4 ha sido la “pincelada final” de esa franquicia.

Así lo ha trasladado Druckmann en declaraciones recogidas por BuzzFeed, donde, preguntado por el futuro del videojuego The Last of Us, se ha remitido a la próxima entrega prevista, que será una experiencia multijugador.

Según ha detallado, Naughty Dog está trabajando en este proyecto en el que los jugadores podrán vagar por el mundo de The Last of Us con amigos “experimentando la tensión y brutalidad de este mundo”. Además, ha señalado que será una nueva historia y tendrá un elenco de personajes que viven en otra ciudad y aún no se habían conocido.

Sin embargo, respecto a si hay previsiones sobre una parte 3 para la saga, el presidente de Naughty Dog ha sentenciado que depende de ellos mismos si quieren continuar o no, porque solo se desarrollará si hay una historia “convincente” que incluya “un mensaje universal y declaración sobre el amor”.

“Si no podemos encontrar algo, tenemos un final muy fuerte con la Parte 2 y ese será el final”, ha apostillado Druckmann. A su vez, ha reflexionado que solo porque algo tiene éxito, ahora aún más con los seguidores de la serie en HBO, los usuarios piensan que hay que hacer una secuela y, según ha trasladado, “ese no es el caso”.

Por otra parte, también se ha pronunciado respecto a otra de las grandes producciones de la compañía. Druckmann ha confirmado que la cuarta entrega de Uncharted, ha sido el último juego que producirán de esta saga.

En concreto, ha destacado que Uncharted fue “increíblemente exitoso” y que Uncharted 4 fue uno de sus juegos más vendidos. Pese a ello, ha indicado que están “pasando página” y que con la última entrega pusieron la “pincelada final” a esa historia. “Hemos terminado”, ha enfatizado.

No obstante, ha subrayado que Naughty Dog es una desarrolladora “privilegiada” por tener como editor a Sony, que financia sus juegos y apoya los desarrollos. “Nos han apoyado en cada paso del camino para seguir nuestras pasiones”, ha reconocido.