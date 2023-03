Apple no quiere despedir a miles de empleados y por ello ha tomado medidas. La compañía está retrasando productos y también evita desarrollar un chatbot que compita con ChatGPT, según un informe. La empresa de la manzana, sin embargo, sigue manteniendo el desarrollo de sus dispositivos estrella.

“Incluso con la economía en terreno inestable, Apple está haciendo todo lo posible para evitar el despido de empleados. No importa que la mayoría de sus principales pares tecnológicos ya hayan recortado puestos de trabajo: a Apple le resultaría más difícil justificar ese paso”, señala Mark Gurman en Bloomberg.

A pesar de los problemas económicos, Apple siguen en alza. Pero, si la compañía empieza a recortar personal podría verse como un mal augurio para este sector. “Los altos ejecutivos de Apple son vistos como algunas de las mentes más tácticas de la industria. Los despidos indicarían que cometieron un error estratégico o que la economía global está en peor forma de lo que la gente temía. De cualquier manera, podría enviar ondas a través de diferentes industrias y economías”, añade.

Además de las estrategias económicas y corporativas para evitar los despidos, Apple también está retrasando productos. Si bien los proyectos grandes, como los nuevos iPads o el desarrollo del iPhone 15 siguen el proceso usual, algunos dispositivos no verán la luz tan rápido. “Algunos proyectos, incluidos nuevos dispositivos domésticos como un HomePod con pantalla, se han retrasado hasta el próximo año como muy pronto. Eso permite a Apple asignar su presupuesto de investigación y desarrollo a proyectos más urgentes”, agrega Gurman.

Sin embargo, que Apple esté retrasando el desarrollo de un HomePod también sería un indicio de que no está desarrollando una IA que compita con los chatbots populares. “El hecho de que un Homepod de próxima generación se marque como retrasable es interesante, considerando cuánto se ha criticado recientemente a Siri de Apple por lo anticuado que parece en comparación con la exageración que rodea a ChatGPT y la implementación de chatbots de IA en programas como Microsoft. aplicaciones de oficina”, asegura Gizmodo.

Asimismo, no se habló de estos chatbots durante las reuniones de Apple sobre esta tecnología. “El veterano analista de Apple dijo que no surgió nada sobre ChatGPT en la cumbre anual de IA de la compañía, aunque eso no significa que no tenga planes de cocinarse más profundamente en las entrañas de su sede de Cupertino”, concluye.