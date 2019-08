Cronología del enfrentamiento entre Huawei y EE.UU.

Huawei se encuentra en medio del fuego cruzado causado por la guerra comercial que disputan EE.UU. y China. El pasado mayo, el Gobierno estadounidense de Donald Trump firmó una orden para que las empresas tecnológicas de su país dejen de proveer, entre otros, suministros de software y hardware a los productos de la fabricante de celulares.

Desde entonces, Huawei ha visto afectado su negocio con grandes pérdidas e inestabilidad. No obstante, también ha sabido sacar provecho de la crisis, como hace unas semanas cuando presentó su propio ecosistema multiplataformas Harmony OS.

Ahora, una nueva dificultad parece golpear a la compañía. La agencia de noticias Reuters ha informado que, según un portavoz de Google, los nuevos celulares de la firma china, el Mate 30 y Mate 30 Pro, modelos insignia de la marca, no podrían venderse con el sistema operativo Android.

Esto a pesar de que el gobierno estadounidense, a finales de junio, aplazó por 90 días el veto impuesto a Huawei. La prórroga no aplicaría a nuevos productos.

Si bien Google podría haber solicitado una licencia al Departamento de Comercio para que los nuevos equipos estuvieran exentos de la prohibición y lleven su sistema operativo, hasta el momento se desconoce que la petición haya sido hecha.

A continuación, mostramos la cronología del conflicto entre Huawei y EE.UU.

— Año 2018 —



► 1 de diciembre



Autoridades de Canadá detienen a la directora financiera de la empresa Huawei, Meng Wanzhou, a pedido de Estados Unidos.



"Meng Wanzhou fue arrestada el 1 de diciembre en Vancouver. Estados Unidos pide su extradición", indicó el miércoles el ministerio canadiense de justicia.



Según informaciones de prensa, las autoridades estadounidenses sospechan que Meng violó las sanciones estadounidenses impuestas a Irán.



— Año 2019 —



► 28 de enero



El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a representantes de Huawei de 23 cargos. En ellos, incluye los de fraude y robo de tecnología y de información privada.



► 9 de marzo



El fabricante chino de equipos de telecomunicaciones Huawei indicó que había presentado una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por la prohibición de sus productos en el mercado estadounidense, en medio de las acusaciones de espionaje contra la compañía.



En una rueda de prensa celebrada en la ciudad sureña de Shenzhen, sede de la compañía, se detalló que la demanda fue presentada ante un tribunal de Texas para impugnar el Acta de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) que prohíbe a las agencias gubernamentales adquirir productos de Huawei.



► 16 de mayo



Donald Trump firma una orden que pide a las empresas de Estados Unidos dejar de proveer servicios o bienes a algunas empresas del extranjero. Entre algunas de las medidas que se solicitan están los suministros de software y hardware del país que adhieren los productos de China.



La medida apunta principalmente a Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones, segundo fabricante mundial de smartphones y bestia negra de Washington, que acusa al grupo de ciberespionaje en favor de Beijing.



► 19 de mayo



La estadounidense Google, cuyo sistema operativo Android está instalado en la gran mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo, indicó que cortaba sus relaciones con Huawei, una decisión de graves consecuencias para el gigante chino, que ya no podría ofrecer Gmail o Google Maps a sus clientes.



► 20 de mayo



Estados Unidos decidió postergar hasta mediados de agosto la prohibición de exportaciones de tecnología al gigante tecnológico chino Huawei, según anunció el Departamento de Comercio.



El documento señala que esa postergación fue decidida para que Huawei y sus socios tengan suficiente tiempo "para mantener y respaldar las redes y equipos existentes y actualmente en pleno funcionamiento, incluidas las actualizaciones de software".



► 1 de junio



China decide subir sus aranceles a las importaciones provenientes del país gobernado por Donald Trump.



Incluso, el portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, dijo que se había iniciado la elaboración de la lista. "Las autoridades no perseguirán a ningún sector o empresa en particular", sentenció.



► 29 de junio



La Casa Blanca permitirá a las empresas estadounidense que vendan productos al fabricante chino Huawei, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.



Trump hizo el anuncio al referirse a lo convenido en la reunión que poco antes tuvo con el presidente chino, Xi Jinping, con el fin de avanzar para contener la guerra comercial que enfrenta a ambos países desde el año pasado.

►9 de agosto

Huawei presenta en China su propio ecosistema operativo Harmony OS, el cual es compatible con relojes, televisores y hasta carros, entre otros dispositivos.

La tecnológica manifiesta -en aquella presentación- que Harmony OS no debutaría en un celular. Los móviles de la firma china mantendrían, por el momento, Android.

►19 de agosto

El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, anuncia una prórroga de 90 días a Huawei, que acabría el 19 de noviembre.

"Mientras seguimos animando a los consumidores a alejarse de los productos Huawei, reconocemos que hace falta más tiempo para prevenir cualquier problema", dijo Ross.

De esta manera, Huawei podría continuar con el soporte para las redes de telecomunicaciones existentes y proveer actualizaciones a los móviles Android hasta casi finales de año.

►28 de agosto

Según un reporte de Reuters, los nuevos celulares Mate 30 y Mate 30 Pro, la serie insignia de la empresa, no podrían venderse con Android. La prórroga de 90 días no aplica a nuevos productos.

Ambos equipos serán presentados en Berlín el 19 de setiembre, pero se desconoce cuándo saldrán a la venta y si llevarán el sistema operativo que el fabricante ha venido preparando: Harmony OS.

Con información de Agencias

