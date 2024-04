Xiaomi es una marca tecnológica que nació en China, fundada por Lei Jun, pero su inspiración se encuentra en un libro que nos lleva hasta la región californiana de Silicon Valley, Estados Unidos, para hablarnos de Steve Jobs.

Aunque ahora son competidores, Xiaomi y Apple tienen un punto en común. Jun ha señalado que leer un libro le cambió la vida y lo motivó a trabajar en la formación del ahora referente tecnológico.

El libro se llama Fire in the Valley: The making of the personal computer, o Fuego en el valle: la creación de la computadora personal. Fue escrito por Michael Swaine y Paul Freiberger y publicado en 1983.

Lei Jun es uno de los referentes de la tecnología en China y su vida cambió con un libro. (Foto: AFP / Internet)

Algunos años después, en 1987, el libro llegaría a manos de Lei Jun. “Fire in the Valley me inspiró. Si tienes un sueño, puedes ir a buscarlo y quizá termines creando una empresa de talla mundial”, dijo Jun en Seizing the Opportune Moment, según señala un informe de Mundo Xiaomi.

¿De qué trata el libro? El texto muestra la rivalidad entre la Apple Computer de entonces y Microsoft y el camino para la creación del computador personal que siguió Steve Jobs, y, en general, el de otras compañías en ediciones posteriores.

“En ese momento pensé que Jobs y Gates tuvieron éxito nada más terminar sus estudios así que, ¿por qué no podría tenerlo yo? Sólo por pensar esto ya se me aceleró la sangre y me mareé”, comenta el empresario chino.





Para cuando leyó el libro, Jun era estudiante de ingeniería electrónica en la Universidad de Wuhan. Luego trabajaría en importantes marcas tecnológicas para en el 2010 fundar Xiaomi que ahora supera los más de 33.000 empleados en todo el mundo.

