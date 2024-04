¿Creías que el modo incógnito de Google mantenía tu navegación privada? Ya es momento de dejar de hacerlo. A través de años, el gigante tecnológico ha recopilado millones de datos de navegación de sus usuarios. Tras una demanda colectiva –que comenzó en 2020–, Google eliminará los datos recopilados en el modo incógnito de Chrome tras acuerdo judicial.

Además, Google deberá realizar otros cambios en el modo incógnito, como mostrar con mayor claridad en sus políticas de privacidad y en la pantalla de inicio la forma en la que recopila los datos de navegación web. Asimismo, deberá bloquear las “cookies” de seguimiento utilizadas para publicidad y revelar qué datos retiene de los usuarios.

La demanda no plantea una compensación económica específica para los afectados. Sin embargo, se calcula que los datos que compañía tendrá que borrar son activos estimados en 5.000 millones de dólares. Los consumidores, sin embargo, aún conservan su derecho a demandar a Google por el seguimiento individualmente. Unas cincuenta personas ya han comenzado los trámites.

“Este acuerdo es un paso histórico al exigir honestidad y responsabilidad a las empresas de tecnología dominantes”, dijo en un correo electrónico David Boies a ‘The Washington Post’, presidente del bufete de abogados Boies Schiller Flexner, que dirigió la demanda.

Por su parte, el portavoz de Google, José Castañeda, dijo que la empresa “se complace de resolver esta demanda, que siempre creyó sin fundamento”, ya que entiende que nunca asoció los datos con sus usuarios si usaban el modo incógnito, por lo que aseguran que nunca se pudieron usar para ninguna forma de personalización.

El modo incógnito no es tan incógnito

Siempre se sospecho de la real privacidad del modo incógnito, finalmente, resulta ser inferior a lo que parecía. En términos sencillos, este modo sirve para navegar de forma anónima frente a otras personas que usan el mismo teléfono o computadora, ya que no tendrán acceso a la actividad. Sin embargo, sí será visible para los sitios web visitados y otras entidades.

Esto quiere decir que mientras navegamos en “incógnito”, Google y otros servicios pueden seguir recopilando información sobre tu forma de navegar en línea, algo especialmente útil para que los algoritmos predigan nuestro comportamiento y preferencias y ofrezcan una publicidad más precisa.

No hay que olvidar que el núcleo de Google es su negocio de publicidad y Chrome no es la excepción en su estrategia. Al ser una herramienta para recopilar datos de los usuarios, Chrome facilita la entrega de publicidad dirigida.

“Si accedes a cualquier sitio web en modo incógnito, ese sitio sabrá que tú eres la persona que está navegando y podrá realizar un seguimiento de tus actividades a partir de ese momento”, se detalla en el Centro de ayuda de Google.

¿Qué hace y qué no hace el modo incógnito?

De acuerdo al gigante del Internet, si navegamos en el modo incógnito, los datos de actividad no se guardarán en el dispositivo ni en una Cuenta de Google a la que no hayamos accedido.

De esta manera, podemos usar este modo para comprar en línea un regalo de cumpleaños a un miembro de la familia con el que compartimos el dispositivo. Si no accedemos a nuestra cuenta de Google, la actividad de compra no aparecerá en la actividad de navegación de Chrome y no se guardará en esa cuenta.

No obstante, Google no evita que revelemos quienes somos a un sitio web. Ese sitio sabrá que somo la persona que está navegando y podrá realizar un seguimiento de nuestras actividades a partir de ese momento.

Por lo tanto, no evita que nuestra actividad o ubicación sean visibles para los sitios web que visitamos y los servicios que usamos, por ejemplo, nuestra institución educativa, empleador o proveedor de servicios de Internet.

Tampoco evita que los sitios web que visitamos publiquen anuncios en función de nuestra actividad durante una sesión en modo incógnito. Después de cerrar todas las ventanas de incógnito, los sitios web no podrán mostrarnos anuncios basados en la actividad que realizamos en esas ventanas, siempre y cuando no hayamos accedido a nuestra cuenta.