La gigante tecnológica Apple enfrenta la batalla legal más grande desde su fundación. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos la ha demandado por monopolio ilegal. La acusación afecta no solo un aspecto determinado sino la totalidad del ecosistema de la firma de la manzana.

“Apple ejerce su poder de monopolio para extraer más dinero de los consumidores, desarrolladores, creadores de contenido, artistas, editores, pequeñas empresas y comerciantes, entre otros”, señala el Estado norteamericano.

La demanda, sustentada en 88 páginas, denuncia el hermético sistema de la empresa de tecnología que limita, por ejemplo, la disponibilidad de “superaplicaciones”, consiguiendo que los usuarios deban quedarse en iOS, ya que no las encuentran en otros sistemas. La acusación también menciona cómo el hardware de sus celulares restringe ciertos tipos de videojuegos o tecnologías de imagen que no son compatibles con sus procesadores. La falta de compatibilidad se nota claramente en el Apple Watch, el reloj inteligente de la compañía, que no pueden utilizarse en otros sistemas operativos.

Apple por su lado ha dicho que la demanda afecta su esencia y los principios que distinguen a sus productos en mercados ferozmente competitivos.

“En Apple, innovamos todos los días para hacer tecnología que la gente ame: diseñamos productos que funcionan perfectamente juntos, protegemos la privacidad y la seguridad de las personas y creamos una experiencia mágica para nuestros usuarios”, ha dicho la compañía en un comunicado

“Si tiene éxito [la demanda], obstaculizaría nuestra capacidad de crear el tipo de tecnología que la gente espera de Apple, donde se cruzan hardware, software y servicios”.

Lo cierto es que esta pelea en los tribunales tiene para largo rato y podría ser desestimada por afectar la libertad comercial de la compañía, algo que defiende la misma constitución estadounidense.

Sin embargo, esta no es la primera vez que EE.UU. demanda a empresas tecnológicas por prácticas monopólicas. Ya antes ha pasado. A continuación, mencionamos algunos de los casos más emblemáticos.

Prácticas anticompetitivas en el mercado de búsquedas

En 2020 le tocó a Google sentarse en el banquillo de los acusados. La demanda giró en torno a la posición dominante del gigante del internet (posee una cuota de más del 90%) para favorecer sus propios productos y servicios, perjudicar a sus competidores y reducir la innovación en el mercado.

“Google abusa de su poder de monopolio para perjudicar a los editores de sitios web y a los anunciantes que se atreven a utilizar productos de tecnología publicitaria de la competencia en busca de mayor calidad o menor coste”, señala la acusación.

De acuerdo a la demanda, el plan de Google fue “sencillo pero eficaz”, por un lado, neutraliza o elimina a los competidores reales y potenciales mediante una serie de adquisiciones; por otro, ejerce su dominio publicitario al obligar a editores y anunciantes a utilizar sus productos.

El juicio contra la tecnológica comenzó en 2023 y aún se encuentra en proceso.

Prácticas anticompetitivas en el comercio electrónico

La comisión Federal de Comercio (FTC) denunció en 2023 a Amazon de controlar los precios de sus competidores y coaccionar a los vendedores para que utilicen sus propios servicios si quieren tener éxito.

Con respecto al primer punto, la FTC señaló que la empresa disuadía a los vendedores externos en su sitio de ofrecer descuentos en otras páginas web mediante el control de una pieza clave de espacio en línea, un área en su sitio que se conoce como “Buy Box” u “Oferta destacada”. Si un producto se ofrece por menos en otro sitio, Amazon elimina los botones de “Oferta destacada” para ese vendedor en su sitio y los reemplaza con un diseño menos atractivo, haciendo que las ventas del vendedor se desplomen.

En cuanto al segundo punto, la comisión afirma que el uso de los servicios de distribución de Amazon es una condición para que un producto pueda ser enviado de manera rápida y gratuita a los clientes suscritos al programa de membresía Prime de Amazon.

Las redes sociales en la mira

La FTC y un grupo de fiscales de 48 de los 50 Estados del país presentaron en 2020 una demanda contra Facebook para reducir el tamaño de la empresa y su posición de mercado.

En la misma línea que los casos anteriores, la demanda acusaba a la compañía de Mark Zuckerberg de mantener por años el monopolio en el sector de las redes sociales actuando en contra de la competencia. Se acusa a la compañía de adquirir de manera ilegal a competidores como Instagram o WhatsApp.

Estas batallas legales contra las gigantes tecnológicas, como Google, Amazon y Facebook, ilustran una tendencia creciente hacia la regulación y el escrutinio de las prácticas empresariales en el sector.

Los casos anteriores muestran cómo estas empresas han sido acusadas de abusar de su posición dominante en el mercado para sofocar la competencia y limitar la innovación, lo que a su vez plantea importantes preguntas sobre la libertad comercial y la concentración de poder en la era digital.