Hasta el hartazgo he comentado que el 2019 fue un año raro para Motorola, teniendo en cuenta la gran cantidad de equipos que lanzó al mercado. Pero si hay algo que llama más la atención, es que en abril del año pasado se presentó en el país la familia Moto G7 (Moto G7 Plus, Moto G7 y Moto G7 Power) y en noviembre del mismo año ya estaban a la venta los nuevos Moto G8 (Moto G8 Plus y Moto G8 Play).

He tenido conmigo el Moto G8 Plus por varias semanas y el veredicto (sobre todo para los desesperados) es que se trata de un teléfono que muestra una interesante evolución con respecto a su antecesor, pero que quizás apareció demasiado pronto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Antes de continuar con este análisis, los invito a conocer cuáles son las especificaciones técnicas del nuevo Moto G8 Plus de Motorola

MODELO MOTO G8 PLUS DIMENSIONES 158,35 mm x 75,83 mm x 9,09 mm PESO 188 gramos PANTALLA Max Vision 19:9 FHD+ (2280x1080) de 6,3″ con muesca en "U", 400 ppi, LTPS IPS LCD SISTEMA OPERATIVO Android 9 Pie PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 665 | CPU octa-core de 2.0 GHz | GPU Adreno 610, motor IA RAM 4 GB DDR4 ALMACENAMIENTO INTERNO 64 GB | expansible hasta 512 GB con tarjeta microSD BATERÍA 4000 mAh no extraíble. Carga TurboPower de 15 W. PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS DE AGUA Sí CÁMARA PRINCIPAL 48 MP (f/2.0, tecnología Quad Pixel, 1.6 μm), sensor de profundidad de 5 MP (f/2.2, 1.12 μm), cámara de acción (sensor de 16 MP, f/2.2, tecnología Quad Pixel, 2.0 μm, de video dedicada de ángulo ultra-amplio [FOV 117°]). Flash LED. CÁMARA FRONTAL 25 MP (f/2.0, tecnología Quad Pixel, 1.8 μm) CONECTIVIDAD Puerto USB-C (para carga, transferencia de datos y auricular digital), USB 2.0, conector de auriculares de 3,5 mm RADIO FM Sí

DISEÑO

El Moto G8 Plus no ofrece un cambio radical en cuanto al diseño, por lo menos en la parte frontal. En la trasera sí hay cambios evidentes: se abandona la disposición de los elementos a la que Motorola nos había acostumbrado desde ya hace algunos años y, más bien, se adopta una que estamos viendo en dispositivos de otras marcas (y en otras familias de la misma gran M).

Tal como sucede en otras familias de la misma marca (e incluso en las otros fabricantes), Motorola decidió colocar todas sus cámaras de manera vertical y sobre la esquina superior izquierda de la parte trasera del Moto G8 Plus. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Ahora, todas las cámaras están organizadas de manera vertical sobre la esquina izquierda superior del dispositivo, pero el sensor de huellas sigue estando en la parte central, en una zona con una pequeña hendidura y con el logo impreso en ella, y sigue siendo bastante rápido.

DESEMPEÑO

Vamos por partes. La pantalla del Moto G8 Plus es alargada, con formato 19:9 que va muy bien, pero que es exactamente la misma que su versión anterior. Bueno, no exactamente. La del Moto G7 Plus era de 6,2” y esta de 6,3”. Después, todo igual.

Aquí unos ejemplos del vídeo con el #MotoG8Plus. Aquí usando la versión Action Cam de 117°. Recuerden que este también graba en horizontal aunque estés sosteniendo el teléfono de forma vertical. pic.twitter.com/snHymj3mAn — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) December 13, 2019

En cuanto al funcionamiento, una vez más estamos frente a un dispositivo que nos asegura una experiencia Motorola total: es decir, un sistema operativo casi Android puro, muy pocas aplicaciones de personalización, un desempeño bastante fluido en la navegación, en el salto entre aplicaciones, etc.

Aquí ha habido una actualización en el procesador, con respecto al de la versión anterior, pero esto se pone de manifiesto sobre todo al momento de gestionar mejor la batería de 4.000 mAh. Se siente una mayor autonomía con el Moto G8 Plus y se agradece bastante. Sin embargo, demora bastante (dos horas) para tener carga completa.

En el apartado de las cámaras hay varias cosas por comentar. Hay varias mejoras, pero siento que aún queda bastante por mejorar. Con buenas condiciones de luz hacen un muy buen trabajo.

Sin embargo, el lente de profundidad encargado de hacer los desenfoques no en todas las circunstancias hace una buena elección; el sensor de 48MP no necesariamente mejora las tomas, pues aunque logra que se pueda capturar una imagen más grande, la ausencia de estabilizador hace que la foto pueda salir movida o con mucho ruido; y, finalmente, la cámara de acción (que es similar a la que encontramos en el Motorola One Action) solo funciona en el modo video (si estaba disponible también para fotos sería lo máximo) y para mejores resultados tiene que usarse en un ambiente con mucha luz. De lo contrario, los resultados no son los esperados.

La cámara frontal sigue bien, en lo suyo, avanzando con cada nueva generación.

¿Qué otras cosas trae que nos puedan interesar? Tiene altavoces estéreo, que ofrecen un buen sonido; cuenta con entrada Jack 3,5 mm para conectar auriculares u otro accesorios; y tiene la entrada USB Tipo C para la carga.

CONCLUSIÓN

El Moto G8 Plus de Motorola es un teléfono que trata de diferenciarse dentro de un segmento que cada vez tiene más actores y que cada vez tiene más opciones, pero más parecidas. Hay una mejora que es evidente en comparación con su predecesor, pero al no ser tan marcada origina un gran dilema: el principal competidor para el Moto G8 Plus termina siendo el Moto G7 Plus, que queda solo unos pasitos más atrás y con un precio menor.