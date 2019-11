En un año que ha sido –por lo menos para mí- un poco inusual para Motorola, llega según lo que ordenaba la lógica la renovación de la serie Moto E, la gama de entrada de la marca de la gran M. Es así como llega a nuestro país el nuevo Moto E6 Plus. Aunque se trata de un smartphone que ha recibido muchas características nuevas, también ha perdido otras que lo hacían un equipo muy particular. Lo tuve por varias semanas como dispositivo principal y en esta reseña les contaré qué tal me fue con él.

CARACTERÍSTICAS

Pero antes de continuar, vamos a repasar las características del Moto E6 Plus que tuve a prueba.

Modelo: Moto E6 Plus

Dimensiones: 155,6 mm x 73,1 mm x 8,6 mm

Peso: 149.7 gramos

Materiales: frente de vidrio, cuerpo de plástico.

Pantalla: 6,1 pulgadas IPS LCD 720 x 1560 píxeles, formato 19.5:9.

Sistema operativo: Android 9.0 (Pie)

Procesador: Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53

Almacenamiento: 32 GB de memoria interna. Expandible a 512 GB vía microSD.

RAM: 2GB

Cámara principal: Doble, de 13 MP, f/2.0, 1/3.1″, 1.12µm, PDAF; y 2 MP, sensor de profundidad; LED flash, HDR, panorama. Grabación de video a 1080p@30fps.

Cámara frontal: 8 MP, f/2.0, 1.12µm. HDR. Grabación de video a 1080p@30fps.

Altavoz: Sí.

Conector minijack 3,5 mm: Sí

Bluetooth: 4.2

Sensores: GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO

Radio FM: Sí.

Batería: Removible, Li-Po, de 3.000 mAh. Carga de 10W.

DISEÑO

Aquí podemos ver uno de los primeros cambios en comparación con lo que veníamos viendo en año anteriores con la familia Moto E. En la parte frontal del equipo ahora tenemos un notch o cerquillo tipo gota, haciendo que se gane un poco más de espacio en la pantalla. Los bordes son un poco más delgados que en el Moto E5 Plus, pero también se nota que el del año pasado era más pesado. No son los únicos cambios, pero sigamos con el diseño.

Este Moto E6 Plus tiene plástico en la parte trasera, pero con un acabado que intenta imitar al vidrio. El equipo que probé era del color grafito pulido, que es muy agradable. Sin embargo, esa parte trasera sigue siendo un gran imán de huellas. Por eso es básico que se use el case de silicona que se incluye en el empaque.

DESEMPEÑO GENERAL

Hay que tener una cosa muy en claro: hoy más que nunca el Moto E6 Plus es un smartphone de entrada. Y con la cantidad de móviles que hoy conforman el portafolio de Motorola, es lógico que las características de cada equipo –según el segmento en el que se ubiquen- se hayan redistribuido. Así, si el año pasado podía decir que el Moto E5 Plus era un teléfono con un diseño algo simplón, pero efectivo; bastante más pesado que el resto; con una autonomía superlativa; y un funcionamiento correctamente fluido, la cosa para este año cambia.

Con una buena iluminación, las cámaras del Moto E6 Plus te ofrecen muy buenos resultados. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Tenemos una pantalla que se porta bien para el consumo de contenido de ocio (videos, streaming, fotos, etc), aunque con colores que tienden a irse más hacia los tonos fríos. La resolución de la pantalla ayuda bastante.

Con una buena iluminación, las cámaras del Moto E6 Plus te ofrecen muy buenos resultados. (Foto: Bruno Ortiz B.)

A muchos les ha preocupado que este equipo tenga un procesador Mediatek Helio P22. Siendo sinceros, el equipo anda bien. Generalmente, va fluido. Tuve algunos lags, pero no de manera constante. Este Moto E6 Plus trae Android 9, como siempre en una versión muy limpia con solo algunas adiciones propias de Motorola y del operador local.

Este equipo incluye un lector de huellas dactilares en la parte posterior, justo donde está ubicado el logo del fabricante. Este es muy sensible y responde rápido. Durante el tiempo que lo tuve a prueba falló muy poco.

Aquí intenté el efecto de desenfocado con la cámara frontal del Moto E6 Plus, pero si se fijan el recorte de mi rostro no se define tan bien. Debe ser por las canas de mi barba. (Foto: Bruno Ortiz B.)

CÁMARAS

Esta es una de las novedades que trae el Moto E6 Plus: se incluye por primera vez doble cámara trasera. Esta vez el combo incluye un sensor de 13 megapíxeles más otro de 2 MP que se encarga del desenfoque. ¿Y qué tal van? MIRA LA GALERÍA COMPLETA DE FOTOS Y VIDEOS

Como era de esperarse, con buena iluminación e iluminación natural ofrece resultados muy buenos. El modo retrato da buenos resultados. Pero, como también era de esperarse, al escasear la luz los resultados van siendo de menor calidad. En cuanto a la cámara frontal, que es de 8MP, los resultados también son cumplidores (mejor cuando hay buena luz). A ver, en resumen: este modelo de Motorola va a ofrecer fotos y videos con resultados aceptables para un dispositivo de esta gama.

MIRA LA GALERÍA COMPLETA DE FOTOS Y VIDEOS

Pese a que las cámaras del Moto E6 Plus sufren cuando hay poca luz, la frontal se las arregla para no complicarse a la hora de los retratos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

BATERÍA

Este es otro de los aspectos novedosos en el Moto E6 Plus. Ya no trae la batería que no se podía quitar de 5.000 mAh, que ofrecía autonomía hasta por un día y medio. El modelo de este año incluye una batería removible (sí, como solía pasar con casi todos los smartphones hace algunos años). Pero no solo eso, sino que ahora pasa a ser de 3.000 mAh (la batería poderosa pasó al Moto G7 Power). ¿Es suficiente?

Es una constante. Con el #MotoE6Plus la batería supera sin problemas el día de autonomía. En modo de ahorro jala un poco más. Igual, la costumbre (y un poco la paranoia) me hace cargarlo por las mañanas. pic.twitter.com/qGjmlKiHm5 — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) October 31, 2019

Pues en mi experiencia personal, teniendo el Moto E6 Plus como smartphone principal y dándole un uso intensivo a diario, puedo decir que la autonomía está bien gestionada. Con una sola carga, la energía del dispositivo le daba vida entre 20 y 24 horas. Eso sí, cuando había trabajos más demandantes desde el punto de vista del procesamiento de imágenes o el uso de las cámaras, la autonomía se podía resentir de manera más veloz.

Casi un día de autonomía con el #MotoE6Plus. Nada mal. pic.twitter.com/hf9t9oDpmW — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) October 25, 2019

CONCLUSIÓN

El Moto E6 Plus de Motorola ha sufrido muchos cambios. Sin embargo, mantiene algunas especificaciones que no son propias para un equipo de gama de entrada que le hacen ganar mucho valor. Por otro lado, se le ha quitado algunas características que hasta el año pasado lo hacían muy atractivo y que ahora lo pueden encasillar como uno más dentro de la gama de entrada.

Teniendo en cuenta que es un móvil que, en líneas generales, funciona correctamente, tiene una autonomía muy interesante, y cámaras que permiten un desempeño dentro del promedio para esta gama, el Moto E6 Plus se definitivamente una alternativa a considerar sobre todo para quienes no requieran un smartphone con funciones y rendimiento superlativos.