Existe una forma de medir la altura de una persona con un iPhone. El celular de Apple tiene muchas funciones escondidas, por lo que no todos saben que pueden usarla y en ocasiones hasta descargan apps de dudosa reputación. ¿Cómo se utiliza esta característica?

Antes de conocer cómo se puede usar esta herramienta, debes saber si tu iPhone te permitirá hacerlo. Esta función solo se puede utilizar si tu celular de Apple tiene la función LiDAR Scanner. Por ello, solo los modelos iPhone 12 Pro y Pro Max, iPhone 13 Pro y Pro Max, y iPhone 14 Pro y Pro Max pueden hacerlo.

Es decir, si tienes un iPhone 14 o el iPhone 14 Plus, por ejemplo, no podrás aprovechar esta herramienta. La función LiDAR Scanner es exclusiva para los modelos de gama más alta de Apple, por lo que las versiones estándar no la tienen integrada.

Asimismo, debes tener instalado iOS 14, iOS 15 o iOS 16 para utilizar esta función. En caso tengas alguno de los teléfonos mencionados y no te permita utilizar la app ‘Medición’, verifica que el sistema operativo esté actualizado.

¿Cómo puedo medir la altura de una persona mi iPhone?