Hace unas semanas evaluamos el interesante Motorola One Action, un smartphone de gama media que tiene como principal diferencial tener una Action Cam incorporada. Ahora, en el mercado local tenemos a otro integrante de esa nueva línea: el Motorola One Vision. Este nuevo modelo tiene como principal diferencial su pantalla ultrapanorámica (con formato 21:9) y una cámara principal doble, con un sensor de 48 MP QuadPíxel, con el Modo Night Vision.

¿El veredicto? Se trata de un smartphone que hace una apuesta arriesgada, apoyándose en la experiencia conocida que Motorola ofrece desde hace varios años. Aunque para algunos puede quedar en deuda en sus ofrecimientos, considero que es una alternativa con varios atractivos para tener en cuenta dentro de la gama media.

ESPECIFICACIONES

Pero antes de continuar, repasemos cuáles son las características técnicas del Motorola One Vision.

Dimensiones 160,1mm x 71,2mm x 8,7mm Peso 180 gramos Pantalla 6,3 pulgadas. Formato 21:9 CinemaView. Resolución 1080 x 2520 píxeles Sistema operativo Android One 9.0 (Pie) Procesador Exynos 9609 Octa-core 2.2 GHz Memoria RAM 4GB Almacenamiento 128 GB expandible hasta 1 TB con microSD Cámara principal doble Un sensor de 48 MP, f / 1.7, (wide), 1/2 ", 0.8µm, PDAF, OIS. Un sensor de 5 MP, f / 2.2, sensor de profundidad. Grabación de video a 2160p @ 30fps y 1080p @ 30 / 60fps. Cámara frontal Un sensor de 25 MP, f / 2.0, 0.9 µm. Grabación de video a 1080p @ 30fps Batería Li-Po 3500 mAh no extraíble. Con carga rápida de batería 15W Otros NFC, Radio FM, Bluetooth, sensor de huella digital, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula.

DISEÑO

Lo interesante en este apartado es que el Motorola One Vision confirma la intención del fabricante por darle una identidad a esta línea One, con dispositivo más delgados, alargados. El diseño posterior se mejora bastante. Probé el modelo de color azul y su acabado es sumamente atractivo. Fina combinación entre vidrio y aluminio. Tiene el módulo de doble cámara sobre la esquina superior izquierda y, nuevamente, el sensor de huellas en el centro, con el logo del fabricante impreso en él.

El Motorola One Vision mantiene el diseño de otros smartphones de la línea One. Es un equipo ergonómico, con un look muy atractivo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Los botones de control de volumen están sobre la derecha, encima del botón de encendido y apagado. En el lado izquierdo, está el acceso a la bandeja de SIM y micro SD. Arriba la entrada de minijack 3,5 mm para los auriculares y abajo el conector USB-C y el altavoz.

Sobre el borde derecho del Motorola One Vision se encuentran los controles de volumen y el botón de encendido/apagado. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sobre el borde izquierdo del Motorola One Vision se encuentra la bandeja de la SIM/micro SD . (Foto: Bruno Ortiz B.)

En el panel frontal del Motorola One Vision destacan los bordes, que son bastante notorios sobre todo el inferior. Repite la ubicación de la cámara dentro de un hoyo en el lado superior izquierdo de la pantalla, que puede parecer muy grande para algunos usuarios. Además, ofrece este nuevo formato –CinemaView- para que el usuario disfrute más de contenidos “on demand”, sobre todo series y películas. El principal problema es que no hay mucho contenido disponible en ese formato (la mayoría sigue estando en 16:9), por lo que se termina desperdiciando ese espacio de pantalla ganado.

En el Motorola One Vision la cámara frontal vuelve a estar en un orificio en la pantalla. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Más allá de eso, el Motorola One Vision tiene una pantalla que ofrece el contenido muy nítido, muestra el color bastante bien, con un brillo correcto.

DESEMPEÑO

Una vez más, este Motorola One Vision muestra el funcionamiento y desempeño al que Motorola ya tiene acostumbrado a sus usuarios: Android casi puro, sin ‘lags’, desempeño casi sin problemas [incluso juegos con gran demanda gráfica] porque a veces puede tomar un poco de tiempo en cargarlos. Una actualización del sistema podría solucionar ese problema. Ojo, hay que ser claros en una cosa: este es un dispositivo de gama media y trabaja de manera eficiente, pero no es un smartphone de gama alta. No hay que exigirle más de lo que puede dar.

BATERÍA

En este caso, el Motorola One Vision trae una batería de 3.500 mAh que no se puede remover. Con la carga completa y uso intensivo no dura dos días, pero puede superar las 24 horas sin ningún problema. En la caja se incluye un adaptador de pared con tecnología TurboCharge de 15W. Esto permite cargar la batería por completo en menos de dos horas.

CÁMARAS

El Motorola One Vision trae doble cámara trasera, con un sensor de 48 megapíxeles (wide) y otro de 5 megapíxeles, para la profundidad. También se apalanca en la inteligencia artificial para mejorar los modos de la cámara. Al tener un sensor de 48 MP, este smartphone , emplea la técnica de pixel binning, que consiste en agrupar los píxeles de cuatro en cuatro, para cuadruplicar la cantidad de píxeles en el sensor, sin que incremente su tamaño.

¿Pero qué tal van las cámaras? Las traseras ofrecen resultados satisfactorios con buena iluminación, mostrando de manera adecuada los detalles. Me pasó que en algunas fotos el enfoque lo perdí. Entre los diversos modos disponibles, el Modo Retrato anda bastante bien. La piel no queda con un acabado falso. La cámara frontal es de 25 MP con f/2.0 y las selfies en modo retrato pueden ser muy buenas si se cuenta con la iluminación adecuada.

Y aquí unas pruebas con la cámara delantera en modo Automático #MotorolaOneVision pic.twitter.com/Xi6VQFySGw — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) October 17, 2019

¿Y qué tal el Night Vision? Este modo del Motorola One Vision mejora bastante las imágenes con poca iluminación. No logra los resultados de otros fabricantes, pero ofrece fotos muy competentes.

Aquí les dejo unas fotos para que comparen. La primera en Modo Automático y la segunda en Modo Night Vision. #MotorolaOneVision pic.twitter.com/nIWCsxtbC7 — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) October 17, 2019

En el video las cosas van bien mientras más iluminación haya. Aunque cuenta con estabilización de imágenes óptico, el resultado final no es tan preciso como se podría esperar.

CONCLUSIÓN

El Motorola One Vision es un interesante smartphone que suma una alternativa nueva a la gama media a un precio interesante. Suma varias características y funciones que lo pueden hacer atractivo frente a las opciones de la competencia, pero también hace varias apuestas que pueden dejar sin atender las expectativas del usuario. Si eres usuario de Motorola y quieres renovar tu móvil, este gama media podría calzar en lo que necesitas.