En 2019, Samsung removió la industria móvil al lanzar su primer smartphone plegable. Este acontecimiento abrió las puertas a un nuevo mercado que cambió la forma en que concebimos nuestros teléfonos móviles. La respuesta positiva del público impulsó a otras marcas a sumarse a esta tendencia y desarrollar sus propios diseños. No obstante, la firma surcoreana, como pionera en este campo, sigue liderando hasta el día de hoy. Sus dispositivos se mantienen como referentes cuando compara los diferentes modelos disponibles. Recientemente, tuve la oportunidad probar el Galaxy Z Fold 5, la quinta generación de sus teléfonos plegables, y algunas cosas me quedan claras: pequeños cambios pueden marcar la diferencia, pero no hay que dormirse en los laureles si la competencia te pisa los talones.

Antes de hablar de lo bueno y no tan bueno del dispositivo, es importante reconocer que estamos en un segmento en evolución. Los fabricantes continúan perfeccionando esta tecnología, lo que no implica que sus equipos sean propensos a fallas, sino que los costos permanecen altos. Si este aspecto no es un problema, probar el Fold 5 seguramente será una experiencia gratificante.

Especificaciones del Galaxy Z Fold 5





Especificaciones Galaxy Z Fold 5 DIMENSIONES Y PESO Plegado: 154,9 x 67,1 x 13,4 mm

Desplegado: 154,9 x 129,9 x 6,1 mm

253 gramos PANTALLA Externa: HD+ de 6,2 pulgadas

Pantalla Dynamic AMOLED 2X (2.316 × 904, 23.1:9)

120 Hz

Interna: QXGA+ de 7,6 pulgadas

Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex

(2.176 × 1.812, 21.6:18)

120 Hz, 374ppp

1.750 nits PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

GPU Adreno 740 ALMACENAMIENTO 256 / 512 GB / 1 TB RAM 12 GB CÁMARA PRINCIPAL 50 MP f/1.8, OIS

12 MP f/2.2 (UGA), 123º

10 MP f/2.4 teleobjetivo 3X CÁMARA FRONTAL 10 MP, f/2.2 (pantalla exterior)

4 MP, f/1.8 bajo pantalla (pantalla interior) BATERÍA 4.400mAh

Carga rápida de 25W

Carga inalámbrica 15W CONECTIVIDAD 5G SA/NSA

LTE

Wi-Fi 6E

Bluetooth v5.3

NFC SISTEMA OPERATIVO One UI 5.1.1

Android 13 OTROS Sensor de huellas en el lateral

USB tipo C

Altavoces estéreo

Certificación IPX8 contra agua y polvo PRECIO Desde S/ 7.999

Diseño más delgado que su antecesor

El Fold 4 mide 15,8 mm de grosor cuando está plegado, mientras que el Fold 5 mide 13,4 mm. Aunque la diferencia es de solo 2 mm, en dispositivos más grandes y pesados que los modelos convencionales, esta reducción es apreciable y facilita la manipulación. Del mismo modo, el peso ha disminuido de 263 g en la versión anterior a 253 g en la actual. A pesar de esta reducción, sigue siendo un teléfono pesado que podría resultar complicado de manejar para manos pequeñas.

Otro cambio notorio es la bisagra. En versiones anteriores, cuando el dispositivo estaba plegado, no cerraba completamente, sino que quedaba un pequeño espacio por donde podían ingresar polvo y residuos. Este año, Samsung ha mejorado el cierre, haciéndolo prácticamente hermético. Era una modificación necesaria, ya que el Honor Magic Vs, lanzado a finales del año pasado, ya había adoptado esta característica.

La nueva bisagra permite un cierre mucho más vertical. En modelos anteriores quedaba un hueco en la unión de las pantallas

La nueva bisagra también aporta solidez a las pantallas, manteniéndolas firmes en cualquier ángulo en el que las coloquemos, facilitando significativamente el uso avanzado del dispositivo.

Un punto a favor y uno en contra. El Fold 5 cuenta con certificación IPX8, lo que quiere decir que tiene protección contra el agua. En teoría, si el cae dentro de una piscina debería seguir funcionando, aunque en mi testeo yo no me atreví a tanto. Tampoco quise experimentar, me bastó con ver cómo, durante la presentación del smartphone en Lima, lo sumergieron en una pecera y continuó funcionando con normalidad. El teléfono, en cambio, no garantiza la resistencia al polvo, por eso es importante que el plegado de las pantallas quede firme y no deje aberturas. La mejor precaución es no utilizarlo en ambientes con mucho polvo.

Si algo es bueno, mejor dejarlo así

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung parece haber seguido el lema “si algo es bueno, mejor dejarlo así” al diseñar las pantallas del Fold 5, que se mantienen sin cambios en términos de hardware con respecto a la generación anterior. Esto es comprensible, dado que han perfeccionado este aspecto desde las primeras versiones del dispositivo.

La mayoría de los smartphones plegables incorporan tanto una pantalla exterior como una interior. Aunque la característica que define de estos dispositivos es su amplia pantalla desplegable, paradójicamente, en mi experiencia, es la pantalla exterior la que se utiliza con mayor frecuencia. Cuando estamos en movimiento y necesitamos revisar un mensaje, responder una llamada o consultar Google Maps, es la pantalla externa la que empleamos, sin necesidad de desplegar el dispositivo.

¿Cómo es la pantalla externa del Fold 5? Ofrece una experiencia óptima. Posee 800 nits y tiene un adecuado ajuste del brillo tanto en interiores como exteriores, además, cuenta con una tasa de refresco de 120Hz, 6,2 pulgadas y resolución de 2316 x 904. No obstante, no me llegué a acostumbrar del todo a su ratio de 23,1:9, que lo hace demasiado alargado para mi gusto por dos razones: por un lado, no todas las aplicaciones se ajustas tan bien al formato y, por otro lado, al escribir, las teclas quedan muy estrechas y es más fácil equivocarse.

En cuanto a la pantalla interior, es de 7,6 pulgadas y tiene el mismo tamaño y forma casi cuadrada que la del año pasado. Además, es de tecnología Dynamic AMOLED 2X QXGA+ con resolución 2.176 x 1.812 px. La frecuencia de refresco también es variable desde 1 hasta 120 Hz.

El doblez que se forma al desplegar la pantalla interna no es más ni menos pronunciado que en el Fold 4 y, por lo general, no se ve cuando se usa el teléfono desplegado, aspecto sobre el que saca ventaja a sus competidores. En modelo de otras marcas, esa franja puede llegar a incomodar, sobre todo cuando leemos sobre fondos claros. En cuanto al brillo, alcanza a un máximo de 1750 nits, por lo que es fácil de usar incluso bajo la luz solar directa.

Si hablamos de la calidad, las imágenes se ven bien, los colores quedan ligeramente saturados, pero nada que no se pueda ajustar desde la configuración. Sin embargo, al ser el ratio de la pantalla bastante cuadrado –de 5:6–, como resultado tenemos dos bandas negras en los extremos superior e inferior a la hora de reproducir videos que resultan algo incómodas. Esta es una particularidad de los teléfonos plegables en general, pero que algunos modelos la gestionan mejor que otros.

A pesar de ese último detalle, mi experiencia global con la pantalla interna es muy buena. El Galaxy Z Fold 5 es realmente una pequeña computadora, su potencia permite disfrutar de juegos como PUBG, Genshin Impact o COD con un calidad gráfica y fluidez destacable. De igual manera, usarlo para trabajar en edición, diseño u otro tipo de actividad llena todas las expectativas.

Pieza clave: su chipset





Para que un smartphone plegable resulte atractivo, no basta con una gran pantalla; es esencial que cuente con un rendimiento excepcional. Dado el tamaño de estos dispositivos, requieren procesadores y componentes avanzados que garanticen un desempeño sólido. Por esta razón, los dispositivos de esta categoría se sitúan en la gama alta, ya que incorporan la tecnología más avanzada disponible por parte de sus fabricantes.

El Fold 5 está respaldado por el potente chipset Snapdragon 8 Gen 2, uno de los más competentes disponibles en el mercado actual y el más poderoso de Qualcomm. Esta misma pieza también fue elegida para alimentar al Galaxy S23, el buque insignia de Samsung en la categoría de smartphones convencionales.

El potente procesador se combina con una generosa memoria RAM de 12 GB y un amplio almacenamiento interno de 256 GB. Además, cuenta con un CPU de 8 núcleos y una GPU Adreno 740, lo que lo convierte en uno de los mejores conjuntos de hardware disponibles en smartphones de alta gama.

El chipset del Fold 5 no solo otorga potencia, también optimiza el gasto energético, incrementando la duración de la batería y evitando que se sobrecaliente, especialmente, cuando juagamos videojuegos pesados.

Los smartphones vienen en una variedad de opciones para satisfacer diferentes gustos y necesidades. Aunque, en esencia, todos cumplen con las mismas funciones básicas, como tomar fotos, navegar por internet y ejecutar aplicaciones, los modelos de gama alta se distinguen por hacer estas tareas de la manera más eficiente posible. Una de las capacidades más valoradas en estos dispositivos es, precisamente, la habilidad para realizar múltiples tareas de manera efectiva, lo que comúnmente se conoce como “multitareas” o “multitasking”.

El “multitasking” es la capacidad de ejecutar varias aplicaciones en segundo plano sin que el dispositivo se ralentice o trabe. Un ejemplo sería correr un videojuego, pero a la vez tener abierta una aplicación de diseño y otra de streaming, y poder pasar de una a otra al instante sin que el teléfono se trabe. Los equipos de gamas más bajas tendrán dificultad en lograrlo y experimentaran el conocido ‘lag’, que no es otra cosa que la ralentización del smatphone.

En el caso del Fold 5, las aplicaciones se mantienen en segundo plano sin cerrarse, y la transición entre ellas se realiza en cuestión de décimas de segundo. A pesar de que el software de Samsung, One UI 5.1.1, es robusto, no afecta en absoluto al rendimiento del dispositivo.

Cámaras que se mantienen





En cuanto a la fotografía, incorpora un conjunto de cámaras traseras triples similar al que Samsung ha utilizado en las últimas generaciones de la serie S. Esto incluye una cámara principal de 50 MP, un teleobjetivo 3x de 10 MP y un ultra gran angular de 12 MP. La cámara frontal es de 10 MP y, además, existe una cámara de 4 MP debajo de la pantalla interior que se utiliza principalmente para videollamadas y funciona adecuadamente en entornos bien iluminados.

El Fold 5 no ha introducido cambios significativos en su conjunto de cámaras, y actualmente el hardware más potente de Samsung se encuentra en el Galaxy S23, que incluso tiene un precio más asequible. Esto no significa que el dispositivo plegable no sea capaz de capturar excelentes fotos y videos, ya que los sensores fotográficos que incorpora siguen siendo de alta calidad y se encuentran en la categoría de gama alta.

En lo que respecta a la grabación de video, el Galaxy Z Fold 5 ofrece una capacidad de grabación en 8K a 30 fps, lo cual es excepcional si tienes los medios para disfrutar de contenido en esta calidad ultra alta. Para aquellos que no cuentan con la infraestructura para 8K, los videos en 4K y 1080p siguen siendo de excelente calidad, con un alto nivel de detalle y colores vibrantes.

Mira la galería:

1. Cámara principal

2. Gran angular

3. Zoom x3

4. Zoom x10

5. Modo retrato con la cámara principal

6. Cámara selfie

7. Selfie con desenfoque

8. Nivel de detalle de foto macro.

Zoom x3.





Video en 8k a 30 fps Video en 8k a 30 fps

Misma batería, mejor optimización





Pese a que la batería del Fold 5 es la misma que la de su antecesor, 4.000 mAh, está mejor optimizada gracias al Snapdragon 8 Gen 2. Tras un día de uso regular el teléfono termina la jornada todavía con carga. Incluso con un uso más intenso la batería puede rendirnos hasta finalizar el día.

Es ciertamente una pena que la carga rápida del Fold 5 se mantenga en 25W, especialmente cuando diseños como el Honor Magic Vs ya han alcanzado los 66W en este aspecto. A pesar de ello, el Fold 5 compensa esta desventaja con su carga rápida inalámbrica de 15W, algo que el modelo Honor no posee. Además, ofrece carga inalámbrica estándar y carga reversible a 5W.

Como es habitual en los teléfonos de gama alta, este dispositivo se vende sin un cargador, por lo que no es posible proporcionar tiempos de carga precisos. La empresa afirma que con su carga rápida, la batería alcanza el 50% de su capacidad en tan solo 30 minutos.

¿Vale la pena comprar el Galaxy Z Fold 5?

Hagamos una síntesis de todo lo que hemos dicho. Estamos antes un smartphone plegable que ha hecho pequeños cambios con respecto a su antecesor, pero que son determinantes. El principal de todos es que llega con un procesador de última generación, el cual lo convierte en casi una pequeña computadora. Sin embargo, el mismo procesador se encuentra en otros celulares que no son plegables y que cuestan menos. Claramente, si optamos por un dispositivo de este tipo será por su amplia pantalla. En este aspecto, el Fold 5 se encuentra por encima de sus competidores, pero tampoco por demasiado. Tenemos una pantalla con tecnología AMOLED que brinda un buen brillo y colores vivos.

Un factor que no se puede pasar por alto es su precio, ya que en nuestro país se encuentra a la venta desde S/ 7.999. En respuesta a la pregunta inicial, vale la pena considerar la compra si somos usuarios avanzados que dependemos en gran medida del smartphone en nuestra rutina diaria. Tener un dispositivo con la potencia de una computadora y pantalla amplia, pero mucho más portable puede resultar ventajoso. También, si somos entusiastas y amantes de la tecnología que desean tener en sus manos lo más avanzado del momento, podría ser una elección adecuada. Sin embargo, es importante evaluar si estas características justifican la inversión significativa que representa.

En el mercado existen otras opciones plegables que le hacen la pelea al Fold 5 y a un menor precio, y con los cuales también podemos tener una buena experiencia. Incluso, tenemos a su hermano menor, el Galaxy Z Flip 5, un celular plegable de tipo ‘sapito’, una alternativa más económica.