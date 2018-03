Smartphones: evaluamos el BlackBerry Key ONE Black Edition [VIDEO]

La última semana de noviembre del 2017 pude probar el BlackBerry KeyONE Black Edition, que recién se presentaba en el país. En ese momento hice video con mis primeras impresiones, pero sentí que no había tenido mucho tiempo ese smartphone para tener una idea más clara de la experiencia con el equipo.











Luego, tuve la oportunidad de volver a tener conmigo el BlackBerry KeyONE Black Edition por un poco más de tiempo, exactamente un mes. A continuación te voy a contar si es que mi opinión cambió o no desde mi primer encuentro con este renovado smartphone.



¿El resumen? Se trata de un smartphone que cumple lo que promete y, más allá de cualquier punto en contra, está pensado en especial para aquellos usuarios que continúan siendo fans incondicionales de BlackBerry y de lo que toda la marca trae consigo. Se ve como BlackBerry, se siente como BlackBerry, te brinda toda la experiencia BlackBerry… pero claro, con Android corriendo allá adentro. Eso es lo puede hacerlo más familiar aún.



Este smartphone trabaja muy bien: es fluido, cuenta con unas aplicaciones claves para darle sabor a este BlackBerry: el BBM, para mensajería; el Hub de comunicaciones y el DTEK, para preservar la seguridad del dispositivo. Su autonomía es muy buena, incluso luego de haberlo tenido más de un mes usándolo todos los días, como teléfono principal. Eso sí, requiere del adaptador de pared original para acceder a la carga rápida.



El #BlackBerry #KEYoneBlackEdition llega al Perú con Claro. Precio Plan Claro Max de 189 es de S/ 1.599. En el Plan 29 (el más económico) sale a S/ 2.499. pic.twitter.com/UYy92oblMR — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 30 de noviembre de 2017





La curva de adecuación al uso del teclado físico de este smartphone no es muy grande. Al inicio cuesta, pero uno se acostumbra. Hay que recuperar la habilidad para combinar el shift, la tecla SYM y el ALT. Aunque el teclado predictivo puede aliviarnos mucho el trabajo. Eso sí, si lo tuyo son los emojis, probablemente este teléfono no sea el que necesitas.



La pantalla del BlackBerry es táctil. Te acostumbras a usarla. Sin embargo tiene dos problemas. Uno, que este smartphone al tener pantalla de proporciones 4:3 no es la mejor para consumir contenido multimedia (aunque eso no signifique que no se pueda). Y dos, que es posible que presiones a cada rato el botón de volver al inicio del menú de Android.



Las cámaras de este smartphone van bien. Bien, dentro de lo que se espera para un teléfono de gama alta. Aunque en su segmento hay competidores que le sacan ventaja. Eso sí, te aseguro que en este apartado el BlackBerry KeyONE Black Edition va a ir mucho mejor de lo que te imaginas. Puedes ver la galería completa de fotos.









Sin embargo, el que sigue siendo -para mí- el punto más bajo tiene que ver con el diseño. Y no es su genial cubierta posterior, que rememora todo ese gran pasado de BlackBerry, sino la inclusión de un botón de acceso rápido. Su problema es estar mal ubicado. Está en el lado derecho del smartphone, justo debajo de los controles de volumen. En el lugar donde debería ir el botón de encendido y apagado. ¿Y este dónde está? Solitario, arriba a la izquierda. Esto hace que continuamente actives la función programada con ese botón, en lugar de apagar o despertar al dispositivo.



¿Vale la pena comprarse un BlackBerry KeyOne Black Edition en este 2018? Si bien es un smartphone interesante, creo que atrapará principalmente a los nostálgicos que fueron testigos del apogeo de esta marca fundamental en la historia de los teléfonos inteligentes. Pero, considero que también puede considerarse como una buena alternativa para quienes buscan seguridad, productividad y eficiencia.