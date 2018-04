Facebook dice que por error guardaba videos que usuarios borraban

Facebook fue descubierto almacenando videos que los usuarios creían que habían borrado. El fallo fue alertado por la revista "The New York" la semana pasada luego que un usuario descargara su información personal de la red social hallando múltiples capturas de un video descartado hace varios años. Facebook dijo que fue por un error.

La red social se disculpó por el fallo de no eliminar los videos de sus servidores diciendo que "un error" impidió que los mismos sean borrados, según informó el sitio "TechCrunch". Agregó que está en proceso de eliminar el contenido.

Previamente, Facebook negó que recopile publicaciones de estados no publicados. (Foto: Pezibear en pixabay.com / Bajo licencia Creative Commons) Facebook

"Investigamos un informe que decía que algunas personas veían sus viejos videos en borrador cuando accedían a su información desde nuestra herramienta Descargar su información", dijo un portavoz a "TechCrunch". Descubrimos un error que impedía borrar los videos grabados en borradores [video grabados en Facebook, pero descartados sin ser publicados]. Los estamos eliminando y nos disculpamos por las molestias".

El portavoz confirmó que el contenido eliminado nunca se compartió de forma pública. Lo que no está claro es si los sistemas de Facebook usaron las tomas de los mismo de otra manera, como otra señal para sus servidores de orientación de anuncios, por citar un ejemplo.

El cómo



Los videos guardados por error se grabaron a través de una antigua función de Facebook que permitía crear y publicar videos de forma directa desde el navegador web. El sistema funcionaba al transmitir los videos a Facebook a medida que se grababan; por lo tanto, sin una función de eliminación activa, era posible archivar de forma involuntaria los mismos en los servidores de la red social.

Previamente, la empresa negó que recopile publicaciones de estados no publicados, después que se extendiera el rumor de que Facebook registra todo lo que ingresaron los usuarios en la plataforma en 2013, luego que un artículo de "Slate" denunció como un científico de datos de Facebook y un interno examinaban los momentos en que usuarios comenzaban a escribir un estado que luego no publicaban.



"Facebook no recopila ni rastrera ningún contenido que la gente haya elegido no publicar", dijo un vocero de la red social a "Mashable" en los primeros meses de 2014. Aunque esta declaración no hace precisión sobre el caso de los videos descartados.