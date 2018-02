WhatsApp: 15 razones para abandonar un grupo

Si usted es usuario de WhatsApp es probable que integre un grupo para comunicarse con un con varios de sus amigos. Lo más probable es que haya sido añadido por voluntad propia, porque tiene sintonía con los integrantes, pero también hay personas que agregan a uno sin tener en cuenta su preferencia. Si le ocurre lo segundo debe conocer algunas razones para abandonar estos grupos, conócelas a continuación:

Dejan muchos mensajes y no puedes leer todos

Si eres de las personas que no anda con su teléfono a cada rato, es probable que encuentres esos grupos donde se ha conversado bastante. Cuatrocientos hasta mil mensajes sin leer pueden volver “loco” a cualquiera. Ante esta situación el usuario tiene dos opciones: leer todos los mensajes o dar por perdido todo lo que están hablando. Si te ocurre lo segundo, mejor abandona el grupo.

El nombre del grupo no lo entiendes

Existen grupos cuyo nombre está dedicado a una persona o situación. Si no eres cercano y no sabes de qué se trata tal cuestión o estás desactualizado, quizá no te sientas a gusto en el grupo.

Se tocan temas sensibles

Si lo tuyo no es hablar de política e ideologías y prefieres estar tranquilo en lugar de debatir estos temas, ten en cuenta salir de la conversación.

Temes abrir el grupo y encontrar contenido inapropiado

En los grupos nunca faltan los GIF, imágenes o videos inapropiados. Cuando estás en uno de estos grupos prefieres no abrir la conversación mientras estás en el trabajo o algún lugar público porque sabes que el contenido no es apto para todos.

Envían chistes muy largos y no tienes tiempo de leerlos

En muchos grupos envían chistes muy largos que parecen que no tienen fin. También están esos que si terminas de leernos ya no te dan risa. Esto también incluye a los memes que no te causan gracia, si no te diviertes, para qué seguir en un grupo.

Envían cadenas de mensajes clásicos

Las viejas cadenas de mensajes que llenaban tu bandeja de entrada de correo electrónico hace más de 10 años han vuelto a aparecer en WhatsApp. Si uno de tus contactos se dedica a enviar estos mensajes, incluso “maldiciones”, estás perdiendo tu tiempo.

No conoces a todos los miembros del grupo

Tienes algunos amigos en el grupo pero no todos los son, incluso, organizan reencuentros de excompañeros de clase y trabajo, pero sabes que no te divertirás. La mayoría de esos grupos terminan abandonados.

Los integrantes escriben al mismo tiempo

Cuando esto sucede es difícil contestar todos los mensajes porque tocan diferentes temas al mismo tiempo.

Grupo lleno de memes y GIF conocidos

Hay varios integrantes que no lee los mensajes y manda algo repetido, como GIF y memes, lo que genera un grupo lleno de duplicados.

Comparten mensajes falsos

Es probable que una persona haya compartido un mensaje advirtiendo que Facebook, WhatsApp y otra red social comenzará a cobrar por sus servicios.

Solo te quieren vender ropa o accesorios

Si tienes un grupo es probable que haya algún integrante que solo haga comercio con los productos que vende. Si son varios integrantes, puede que no te interese mucho el grupo.

Muchos mensajes de voz

Si no puedes estar al tanto de la cantidad de mensajes de voz que te envían, será difícil estar comunicado.

El grupo conversa solo sobre temas del pasado

Excompañeros de escuela, universidad y trabajo suelen ser divertidos, pero no si solo se dedican a conversar temas que ya se conocen y repiten en todo momento. La nostalgia es inevitable, pero siempre es bueno hablar del presente.

Tu almacenamiento se llena por el grupo

Con la cantidad de fotos y videos que se envían en un grupo es probable que tu memoria interna se llene de estos archivos. Siempre es necesario limpiar el almacenamiento para darle espacio a lo realmente importante.

No te interesan los temas que se conversan

Si eres soltero aún y en tu grupo hablan mucho sobre bebés o temas que simplemente no te interesan, realmente abandona el grupo.