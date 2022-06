¿La señal de internet llega a toda tu casa menos a las habitaciones desde las que necesitas conectarte? Si ya intentaste de todo y no has tenido resultados, lo más probable es que debas recurrir a un repetidor o amplificador wifi.

Como su nombre nos advierte, se trata de un dispositivo conectado a la corriente que tiene el objetivo de tomar la señal wifi que recibe y multiplica su potencia para extender más su cobertura. Así, si tienes acceso a internet solo hasta la mitad de tu casa, al poner un repetidor en este punto, el equipo amplificará la señal por la otra mitad.

Repetidor wifi. (Foto: Cnet)

¿Qué hay que tener en cuenta al escoger un repetidor?

Lo normal es que el router de nuestra casa soporte al menos dos tipos de frecuencia: 2,4GHz y 5GHz, por lo que tendríamos que adquirir un repetidor wifi que también soporte estas bandas, a fin de que pueda convertirse, a todos los efectos, en una extensión del router de nuestra casa sin limitaciones. Lo que debemos tener en cuenta es que a mayor frecuencia, menor potencia y cobertura.

En ocasiones, los equipos indican directamente un rango aproximado de cobertura, con lo que sabremos si es que el área en el que no tenemos señal sería cubierta o no. Lo usual es que los repetidores wifi con mayor alcance cuenten al menos con una antena física desplegada en el exterior del dispositivo. Si además cuenta con varias antenas, significa que puede soportar más bandas y que podemos orientarlas para obtener mejor cobertura.

También debemos estar al tanto de la velocidad máxima de transmisión. Por ejemplo, si en casa nuestro router ofrece 600 mbps y el repetidor que compramos solo llega a los 100 mbps, no aprovecharemos nuestra conexión cuando estemos conectados directamente a este y no al router.

Asimismo, hay que considerar el número máximo de dispositivos que se pueden gestionar al mismo tiempo. Lo habitual es que los modelos más recientes ofrezcan un promedio de 25 dispositivos.

Un último aspecto a revisar es el nivel de seguridad que ofrece el repetidor wifi que vamos a comprar. Los niveles de seguridad que podemos encontrar en los routers son los siguiente (de mayor a menor seguridad):

WPA2 + AES

WPA + AES

WPA + TKIP/AES

WPA + TKIP

WEP

Red abierta sin cifrado

En estos momentos, el estándar WPA+AES es el más común entre los routers que tenemos en casa por lo que deberíamos asegurarnos de que nuestro futuro amplificador wifi sea también compatible con él.

No obstante, hay que advertir que estos dispositivos amplificadores no son una panacea. Es importante saber que ellos repiten la señal que les llega, no la que emite el router en su origen, por lo que el wifi va perdiendo potencia conforme nos alejamos del router, y si al repetidor le llega poca señal, extenderá una señal de mala calidad.