Un podcast se define como una publicación periódica digital, que puede estar en audio o video. Este contenido usualmente se descarga o reproduce en línea. El confinamiento obligatorio debido a la pandemia –con citas deportivas canceladas, sin espectáculos y demás– ha hecho que muchas más personas, en busca de nuevos contenidos, descubran los podcasts.

Solo durante el 21 y 22 de marzo pasado, la empresa sueca Acast –una de las gigantes de los podcast– registró en su red 750 mil nuevas escuchas en todo el mundo. ¿Habrá sucedido lo mismo en el Perú?

—En crecimiento—

“Durante la pandemia han nacido nuevos podcasts, ya sean independientes, de otros medios de comunicación, de empresas o de productores de contenido de otros espacios. Hay un interés por el podcasting gracias a que genera presencia en Spotify”, explica a El Comercio Luis Enrique Mendoza, docente del Taller de Podcasting y Radio de la Universidad de Lima, e investigador del tema.

Junto con Enrique Vargas, del Observatorio de Podcast de Puerto Rico, monitorean el estado del podcasting en el Perú. “Enrique desarrolló un programa informático para recolectar datos de los podcasts de su país y así saber cuántos hay, en qué categorías están, cuántos episodios tienen publicados, entre otra información que permite conocer la situación del podcasting en ese territorio. En marzo del 2019, me propone que lo apoye, ya que deseaba utilizar su programa con datos de otro país. Es así que yo le proporciono los RSS de todos los podcasts peruanos que encuentro”, señala Mendoza.

El año pasado, empezaron con un universo de 133. A febrero de este año, cuando hacen el reporte, había 305. Pero hasta agosto, en plena pandemia, ya hay registrados 511 podcasts.

Hoy existen diferentes aplicaciones a través de las cuales se pueden acceder a estos contenidos. Entre las de mayor reconocimiento están iVoox, Spotify, Google Podcast o Podcasts de Apple.

Sin embargo, uno de los principales problemas entre los creadores de podcast es la falta de constancia. “El reto es no tirar la toalla, porque en los primeros episodios se suelen tener cifras poco alentadoras. Ahora existe una motivación para los nuevos podcasters, que es aparecer en Spotify, pero eso no basta. Siempre va a depender del esfuerzo que se le ponga al proyecto. Y no es solo producir el episodio, sino preocuparse por su difusión y tener claro cuál es su público objetivo para construir una comunidad alrededor del proyecto”, recomienda Mendoza.

—Consejos para empezar—

Para Luis Enrique Mendoza, son dos las principales recomendaciones para quienes quieran iniciarse en el mundo del podcasting.

“Se debe definir el tema a tratar, así como el público al que se van a dirigir. Ello permitirá tener clara la información que se pretende transmitir y qué términos utilizar. Además, deberá elegir hardware y software a usar para la grabación y edición del audio, considerando las necesidades y recursos con los que cuenta”, finaliza.





