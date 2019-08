Claro Guardians League | Instinct es el campeón nacional de League of Legends

Instinct Gaming. Recordemos bien ese nombre, pues se trata del campeón nacional de League of Legends coronado en el Claro Guardians League, el primer torneo de eSports que organiza El Comercio. Este cuadro venció 3-2 a Low Pressur3 (LP3) y se llevó 4.000 dólares de premio, además de la opción de tentar un puesto en la importante Liga Latinoamérica (LLA).

Instinct Gaming vs. Low Pressur3. Aquí podrás revivir este emocionante encuentro:

► CLIC AQUÍ para visitar nuestra portada de eSports

- [Claro Guardians League | 10 claves para entender su importancia]



--- Instinct vs. Low Pressur3, una final de seis horas ---



La final del Claro Guardians League se definió en cinco partidas, que dieron inicio a las 3 p.m. y concluyeron después de las 9 p.m. Claro, con descansos entre cada partida. Un imponente escenario instalado en el MasGamers, el evento más importante del sector videojuegos en el Perú, fue el lugar de la coronación del campeón.



Low Pressur3 golpeó en el primer asalto. La escuadra liderada por el conocido 'Robertiño' derrotó a Instinct Gaming por 21 a 14 en 45 intensos minutos. A pesar de la defensa férrea de los chicos del 'Instinto', LP3 acabó con el gran favorito tras excelentes batallas grupales y rotaciones.



Instinct Gaming empató la serie luego de arrollar por 18 a 1 a Low Pressur3 en tan solo 25 minutos. De esta forma, el cuadro de 'Kouke' puso el marcador en 1 a 1. En el inicio de la partida, los jugadores de LP3 sufrieron por la presión grupal de Instinct en las tres líneas, lo causó que Low Pressur3 no pudiese reponerse durante el 'match'.



El tercer round también fue para Instinct Gaming. La escuadra volvió a pasar por encima de Low Pressur3 en 31 minutos luego de un inicio sumamente táctico y conservador por parte de ambos equipos, recién en el minuto 10 se rompió el 0 a 0. El resultado final: 17 a 2 a favor de Instinct.



En el cuarto asalto, Low Pressur3 se repuso y logró vencer por 16 a 12 a Instinct. Después de 36 minutos, 'Robertiño' y 'Perseo' finiquitaron al grupo del 'Instinto' tras excelentes batallas grupales. De esta forma, la serie se empató en un 2 a 2.



Finalmente, el quinto y último asalto ambos equipos dieron lo mejor de sí. Sin embargo, Instinct Gaming sacó a relucir toda su categoría y se impuso con un contundente 18-2.



Cabe destacar que la final del Claro Guardians League se rige bajo el formato de El Mejor de 5 (BO5), es decir, se llevarán a cabo como máximo cinco partidas. El primer equipo que llegue a tres victorias se alza como el campeón.

--- Qué viene ahora para el campeón ---



Tras su victoria, Instinct Gaming no tendrá mucho tiempo para descansar pues deberá sumarse el próximo 5 de setiembre al Regional Sur, que podría darle un cupo en la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends, el mayor certamen del juego en nuestra región.



En el Regional Sur, el equipo peruano se enfrentará a los campeones de Argentina, Chile y Uruguay. Este torneo será en línea, tendrá el formato 'todos contra todos' y durará hasta el 12 de setiembre.



El campeón del Regional Sur viajará a Chile, donde competirá del 28 al 29 de setiembre contra el campeón del Regional Norte (Colombia, Costa Rica y México) y los dos últimos puestos de la Liga Latinoamérica. Finalmente, los dos mejor posicionados competirán el próximo año en la Liga Latinoamérica.

--- Claro Guardians League ----



El Claro Guardians League 2019 fue un evento organizado por El Comercio en alianza con Claro, la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) y Riot Games (creadora de League of Legends). También contó con la presencia de importantes marcas como Gillette y Old Spice de P&G.



Desde junio hasta agosto hubo cinco torneos puntuados. Instinct Gaming y Low Pressur3 fueron los que más puntos obtuvieron, por eso ganaron el derecho a disputar la final.



En los próximas semanas habrá más novedades sobre una posible nueva edición del competitivo peruano de League of Legends, así que te invitamos a seguir nuestro espacio dedicado a los eSports.

--- Sobre League of Legends ---



League of Legends es uno de los videojuegos con más seguidores a nivel mundial. Fue lanzado de manera oficial por Riot Games en 2009 y poco a poco se ha ido consolidando en la escena de eSports (deportes electrónicos) gracias a los torneos que realizan en diferentes partes del globo.



El juego pertenece al género de multijugador de arena de batalla en línea (MOBA, por sus siglas en inglés) y se distribuye completamente gratis en PC a través de la página oficial de Riot Games.



Si quieres saber más sobre este juego, CLIC AQUÍ.



DATO

- Pese al segundo puesto, Low Pressur3 se llevó 2.500 dólares de premio. Los cuadros de Spectacled Bear y R-eborn, cuadros que estuvieron en la semifinal, se llevaron 1.000 dólares, cada uno.

Síguenos en Twitter: