Hatch Entertainment, la nueva Netflix de los videojuegos móviles

El modelo que impulsa Hatch Entertainment, un spin-off del fabricante de juegos Rovio (creadores de Angry Birds), busca dar acceso vía streaming a un catálogo de videojuegos para dispositivos móviles, de forma similar a la que Netflix lo hace con las películas o Spotify con la música.



La compañía finlandesa, creada por un exintegrante de Rovio, cree que la industria del juego está lista para ofrecer mensualidades y tarifas estándar. Con ello, los usuarios encontrarían una selección de títulos más especializada y podrían reemplazar el modelo 'freemium', uno de los más usados en el momento, que permite disfrutar un título libre de pago hasta cierto punto y luego exige suscripción.

"Esta es una nueva forma de jugar a los juegos móviles, y por el momento no vemos ninguna competencia directa", dijo a Reuters el presidente ejecutivo de Hatch, Juhani Honkala.



Aunque el modelo de transmisión se enfrenta al escepticismo de una industria que actualmente genera su dinero por juego individual, cobrando tarifas por accesorios o actualizaciones, la plataforma cuenta ya con más de 100 desarrolladores y editores de juegos que están listos para probar ese nuevo modelo comercial. Entre algunos de ellos se encuentra SEGA, Square Enix y Bandai Namco.



Aunque la versión beta, disponible únicamente para Android, solo tiene hasta ahora 10.000 descargas de usuarios en la tienda Google Play, el modelo ya está siendo probado en 18 países y esperan continuar expandiéndose.



Según Honkala, el modelo también permitirá más espacio para juegos educativos o de estrategia que tengan narrativas más largas, dijo, y agregó que ejecutar el servicio desde la nube en vez de localmente en el teléfono también debería mejorar la experiencia de los juegos de varios jugadores.



"Es más probable que el contenido de alta calidad atraiga a nuevos jugadores que el posicionamiento en torno a la tecnología de transmisión innovadora", dijo Jack Kent, analista de IHS Technology.



Según Honkala la compañía no tiene un calendario objetivo para el lanzamiento formal, pero podría suceder este año. El empresario se negó a decir cuánto costaría la suscripción, pero aseguró que el servicio pagará el 70% de sus ingresos a los editores de sus juegos.



Rovio en sí mismo ha tenido problemas en los últimos años para repetir el éxito de Angry Birds y ha tenido problemas para pronosticar futuros ingresos debido a los altos costos de comercialización y al aumento de la competencia. Actualmente, la industria premia a aquellos juegos que se han convertido en éxitos en el mercado masivo, pero no permite que títulos de menor rango y editores más pequeños encuentren espacios para ser descubiertos por los usuarios.

(Fuente: Reuters)