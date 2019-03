Nintendo Switch cumple 2 años en el mercado, te mostramos los 5 juegos más aclamados por la crítica

La consola estandarte de la empresa japonesa Nintendo cumplió dos años el pasado 3 de marzo. Tiempo suficiente para permitirle a la Nintendo Switch consolidarse como una de las más importantes de la actual generación. Con más de 33 millones de unidades vendidas a nivel mundial, la Nintendo Switch ha tenido una serie de títulos exclusivos con gran acogida por el público en general como también por parte de la crítica especializada.

Nintendo posee un registro muy positivo en la reconocida página de Metacritic. Este portal se encarga de recopilar reseñas de medios dedicados y usuarios sobre videojuegos, programas de televisión, películas, entre otros. El resultado es un promedio conocido también como metascore. Este tiene una puntuación de 0 a 100 que puede estar ubicado en tres regiones distintas: verde (comentarios positivos), amarillo (comentarios mixtos) y rojo (comentarios negativos).

A propósito del cumpleaños número 2 de Nintendo Switch, hemos buscado los 5 juegos con mayor puntaje en la página web de Metacritic. A continuación, la ajustada lista:

5. Celeste

Celeste fue lanzado para Nintendo Switch el 25 de enero de 2018. (Difusión) Agencias

Metascore: 92 puntos sobre 36 críticas

Fecha de lanzamiento en Nintendo Switch: 25 de enero de 2018

Precio: Disponible en la tienda virtual de Nintendo a US$ 19,99

Este videojuego de plataforma también fue lanzado para otras consolas como Xbox One, PC o Play Station 4 y narra la historia de Madeleine, una joven que tiene la misión de llegar a la cima de la montaña Celeste evitando diversos obstáculos y enemigos que podrían acabar con ella y con el viaje.

Celeste ganó el premio a Mejor juego Indie de 2018 otorgado por el prestigioso evento The Games Awards.

Te dejamos su tráiler oficial:

4. Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate fue lanzado para Nintendo Switch el 7 de diciembre de 2018. (Difusión) Agencias

Metascore: 93 puntos sobre 97 críticas

Fecha de lanzamiento: 7 de diciembre de 2018

Precio: S/. 259,90

El último título de la saga de videojuegos de lucha de Nintendo, Super Smash Bros. Ultimate, también se encuentra en esta selecta lista. El crossover por excelencia de las franquicias de Nintendo volvió después de cuatro años y lo hizo por la puerta grande. Este título incluye a personajes de Pokémon, Mario Bros, Metroid, The Leyend of Zelda, entre otros.

El videojuego ha ganado diversos premios a mejor juego de lucha de 2018 y, según datos de Nintendo, vendió 12,08 millones de copias a nivel mundial.

Aquí te dejamos el gameplay oficial:

3. Undertale

Undertale fue lanzado para Nintendo Switch el 18 de setiembre de 2018. (Difusión) Agencias

Metascore: 93 puntos sobre 8 críticas

Fecha de lanzamiento en Nintendo Switch: 18 de setiembre de 2018

Precio: Disponible en la tienda virtual de Nintendo a US$ 15,99

El videojuego de rol fue desarrollado por el estudio independiente de Toby Fox y fue lanzado a nivel mundial el 18 de setiembre pasado para las plataformas de PC, Mac OS, Play Station 4, Play Station Vita y Nintendo Switch.

La historia narra la vida de Frisk, un hombre que cayó en el Subsuelo, una región subterránea que se encuentra debajo de la superficie de la Tierra. El Subsuelo está habitado por habitantes y bestias con los que Frisk tendrá que conversar o luchar. Todo ello con un solo objetivo: volver a la superficie.

Este es el tráiler del videjuego:

2. Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey fue lanzado para Nintendo Switch el 27 de octubre de 2017. (Difusión) Agencias

Metascore: 97 puntos sobre 113 críticas

Fecha de lanzamiento: 27 de octubre de 2017

Precio: S/. 239,90

El videojuego de plataformas de Super Mario Odyssey es uno de los títulos con mejor puntuación en la historia de Nintendo. Su primera aparición se dio dentro del tráiler de consola híbrida en octubre de 2016.

Según cifras de Nintendo, el segundo juego más vendido en Nintendo Switch es Super Mario Odyssey, con cerca de 13,76 millones de unidades a nivel mundial.

La historia narra las aventuras de Mario junto a un sombrero que tiene vida llamado Cappy. En esta ocasión, Mario tiene la misión de rescatar a la princesa Peach de las manos del villano Bowser. Para encontrar a la princesa, el fontanero de Nintendo tiene que recorrer diversos mundos conocidos como Reinos.

Te mostramos cómo se ve Super Mario Odyssey:

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild fue lanzado para Nintendo Switch el 3 de marzo de 2017. (Difusión) Agencias

Metascore: 97 puntos sobre 109 críticas

Fecha de lanzamiento: 3 de marzo de 2017

Precio: S/. 259,90

Nintendo Switch y The Legend of Zelda: Breath of the Wild aparecieron el mismo día. La nueva aventura de Link ha sido reconocida como uno de los juegos más brillantes en la historia. El título de aventuras ambientado en un mundo abierto es la decimonovena en la saga de The Legend of Zelda. Su fecha de lanzamiento fue para 2015, sin embargo, se atrasó hasta inicios de 2017.

Link, el guerrero elfo, despierta en un antiguo santuario sin sus recuerdos y lo primero que ve es a un anciano que le habla sobre las Piedras Sheikah. Link, confundido, decide ayudarlo a encontrar las demás piedras. Una vez reunidas las piedras, el anciano le cuenta a Link lo que pasó con su memoria.

Te mostramos el tráiler del videojuego con mayor puntuación en Metacritic de Nintendo Switch:

DATO:

​La consola Nintendo Switch se puede encontrar en tiendas especializadas a un precio de S/. 1.599,90.

