WhatsApp permite a sus usuarios crear una copia de seguridad a través de la cual podrás guardar mensajes y archivos multimedia de la aplicación en Google Drive o localmente en la memoria interna de tu teléfono.

De este modo, si deseas cambiar a un nuevo teléfono, no tendrás problemas en recuperar todo este material y conseguir que WhatsApp se vea como antes.

La ventaja de crear una copia de seguridad en Google Drive es que los archivos, al estar almacenados en la nube, no dependerán de un aparato físico y no tendrás que preocuparte por si lo pierdes o te lo roban.

¿Cómo crear una copia de seguridad en Google Drive?

1. Abre WhatsApp.



2. Toca el botón de Menú > Ajustes > Chats > Copia de seguridad.



- Puedes seleccionar guardar para crear una copia de seguridad inmediatamente.



-También puedes tocar guardar en Google Drive y seleccionar la frecuencia con la que deseas que se guarden las copias de seguridad.



3. Si no tienes una cuenta de Google Drive, presiona Añadir cuenta.



4. Toca Guardar usando para seleccionar el tipo de red que deseas usar para guardar las copias de seguridad. Para evitar el consumo de datos móviles, te recomendamos conectar tu teléfono a una red Wi-Fi antes de guardar tus datos en Google Drive.

-¿Cómo transferir una copia de seguridad desde Google Drive?

Cuando verificas tu número de teléfono, WhatsApp te pedirá restaurar tus chats y archivos multimedia desde una copia de seguridad. Simplemente, presiona restaurar.

En caso WhatsApp no detecte la copia, puede ser porque no estés usando la misma cuenta de Google que usaste para crear la copia de seguridad, no estás usando el mismo número de teléfono, la tarjeta SD y/o el archivo que contiene tu historial está corrupto o no existe una copia en Google Drive o en tu teléfono.

Ten en cuenta que gracias a un convenio entre WhatsApp y Google Drive, las copias de seguridad no contarán para la cuota de almacenamiento asignada al usuario.

Es decir, si cuentas con 15 GB de almacenamiento en Google Drive y la copia de seguridad de WhatsApp ocupa 2GB, en vez de quedarte con 13 GB de almacenamiento Google Drive seguirá mostrándote los 15 GB de espacio íntegros. Esos 2 GB extras los asumen Google y WhatsApp.

-Copia de seguridad local-

En caso decidas guardar los archivos localmente, en la memoria interna de tu teléfono, las copias de seguridad locales se realizarán diariamente a las 2:00 a.m. y se almacenarán como un archivo interno.

Para esta copia de seguridad local, al hacer el cambio de teléfono, deberás traspasar los archivos de WhatsApp usando una computadora a través del administrador de archivos o una tarjeta SD. Normalmente encontrarás el archivo en la carpeta "/sdcard/WhatsApp/".