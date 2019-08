Alba Flores: la tragedia detrás de los familiares de la actriz de "La casa de papel"

Quizás para muchos fans de "La casa de papel", el nombre de Alba Flores se limite a su personaje de Nairobi o Saray de "Vis a Vis", las dos series españolas cuyo éxito mundial han catapultado la carrera de la actriz de 32 años.

Sin embargo, la historia de Alba Flores, cuyo verdadero nombre es Alba González Villa, va más allá de las ficción. Y es que en la vida real, esta madrileña de origen gitano es parte de la familia Flores, nada menos que el famoso clan de artistas encabezados por la recordada Lola Flores, sus hijas Lolita, Rosario y Antonio, este último, padre de la joven.

Heredera del arte de Los Flores, Alba disfruta actualmente del éxito televisivo y se desenvuelve en el teatro español. Además, es una férrea defensora de los derechos de la mujer. "Las mujeres nos miramos por la calle, nos protegemos, hay sororidad", declaró la actriz en 2018 cuando fue protagonista de la portada de la revista "Vanity Fair".

Recientemente, fue "Vogue España" la publicación que la eligió para grabar un video especial llamado "La ruta de la felicidad de Alba Flores".

En el mencionado clip, 'Nairobi' muestra sus sitios favoritos de la ciudad española de Cádiz.

Lejos de la popularidad que ahora le sonríe a Alba, la familia Flores ha atravesado a lo largo de los últimos años alegrías y penas tan grandes como la muerte de su matriarca Lola y Antonio, dos pérdidas que en mayo de 1995 significaron un duro golpe para el clan de artistas.

LOLA FLORES

Apodada 'La Faraona', Lola Flores, cantante de copla, flamenco, bailarina y actriz española de origen gitano, fue la matriarca de la familia Flores y una de las artistas más representativas que ha tenido España en los últimos 50 años.

En paralelo a su carrera, Lola, hacía noticia hacia finales de los años ochenta por sus problemas con Hacienda de España por no declarar sus impuestos entre los años 1982 y 1985. Además, afrontaba un cáncer de mama desde 1972, enfermedad que la mantuvo en medio de cirugías y tratamientos hasta el 16 de mayo de 1995, fecha en que finalmente fallece a causa de este mal.

ANTONIO FLORES

Antonio Flores fue el hijo menor de Lola y el único varón de la familia. Solía ser, además, un gran dolor de cabeza para la cantante pues sus adicciones al alcohol y a distintos tipo de droga no hacían más que presagiar un mal fin para él.

"Lola estaba desquiciada desde que su hijo andaba en tan malas compañías y me pidió si podía yo ayudarla para que Antonio volviera al buen camino", reveló en una entrevista Pepe Vaquero, representante de 'La Faraona'.

Adicto a la heroína por casi diez años, según confesó el mismo Antonio, este pudo abrirse paso en la música como cantautor y eventualmente como actor.

Casado con Ana Villa, una productora de teatro, tuvo en 1986 a su única hija Alba, siete meses después de separarse de su esposa.

La pérdida de Lola Flores en 1995 fue para Antonio un duro golpe. Tan solo dos semanas después del fallecimiento de su madre, la noticia de su propia muerte terminaba por hundir a la familia Flores en la más profunda tristeza.

El cantautor fue encontrado muerto en su casa de Madrid, víctima de una mezcla mortal de alcohol y barbitúricos. En un inicio se habló de un suicidio sin embargo, fuentes extraoficiales revelaron que "En cualquier caso, parece claro que se trató de un accidente y que no hubo intenciones suicidas".

Cuatro días antes de su muerte, el cantante, muy afectado, dedicó a su madre su último concierto en la ciudad de Pamplona.

"Tras fallecer mi madre, Antonio nos llamaba a Rosario y a mí y nos decía que no podía vivir sin ella. Le faltaba su luz. La muerte de Antonio fue un drama porque nadie se lo esperaba. Se murió de amor porque uno también se muere de eso. El amor es así, es incomprensible", declaró Lolita Flores en el documental "Lazos de sangre", de TV Española.

ROSARIO FLORES

En 1996, once años después de la muerte de Antonio, Rosario Flores lanza "Qué bonito", un tema dedicado a su hermano fallecido.

"Estaba durmiendo cuando algo me despertó. Oí algo de Antonio y me fui corriendo para la cabaña donde vivía mi hermano. Pensé que se había caído o que se había dado un golpe, pero nunca… Se había ido al cielo. Fue un shock para mí que duró mucho tiempo", declaró la cantante en entrevista al diario El Mundo de España.

"Aquel día perdí a mi alma gemela. Salté, grité mucho, me dio un ataque de nervios. Yo creo que soltar tanta rabia me salvó. Me afectó aquello en todo. Hasta que comprendí que mi hermano era más del cielo que de la tierra", agregó.



Tras la partida de Antonio, ocho meses para ser exactos, Rosario quedó embarazada de su primera hija Lola.

"Sin Antonio yo me volví loca, pero a los ocho meses me quedé embarazada y se me acabó el destrozarme y el maltratarme. Ahora pienso que mi madre, mi hermano y mi padre son tres ángeles que me cuidan desde el cielo. No paro de pedirles cosas. Están conmigo las 24 horas del día", contó la cantante.

Antonio era dos años mayor que Rosario y muy unido a su hermana. "Él era más sensible, y yo, más fuerte; yo tenía la energía y él, la sensibilidad de escribir; yo era como su musa, él mi maestro. Cuando hablo de él, digo que fue mi amor, no como pareja sino un amor maravilloso de hermanos", agregó la menor del clan Flores.

DATO

En 2011 y gracias a la tecnología, grandes representantes de la música ya desaparecidos compartieron escenario con artistas de la época en una gala llamada "Una Noche Única" de Televisión Española. Entre ellos, Lolita Flores interpretó "Siete vidas" junto a un holograma de Antonio.

LOLITA FLORES

Recientemente Lolita Flores, la hija mayor de Lola, se sinceró en el programa "Sálvame Deluxe" sobre sus problemas económicos, entre ellos sus deudas con Hacienda de España.

"No he defraudado a nadie. No ha sido por fraude fiscal, sino por unas deudas que no pude pagar cuando llegaron. Vendí mi casa para pagar a Hacienda, una multa de alrededor de 600.000 euros", aclaró.

La cantante y actriz dijo, además, que los problemas ecónomicos aún la tienen ahogada.

"No me vais a pagar esto [la entrevista] hasta agosto, así que hasta entonces seca como lo mojama", dijo en tono de humor.

Los problemas económicos de Lolita Flores comenzaron tras su boda con Pablo Durán en 2010. La pareja vendió la exclusiva del evento y tras una inspección de Hacienda, esta le comunicó que tenía que pagarles una cantidad que la cantante afirmó que no tenía.

"He pedido ayuda a amigos y anticipos. No se me cae la cara de vergüenza. No tengo nada ahorrado. No tengo casa ni un colchón, pero la nevera la tengo llena. Para comer todavía tengo, pero ahorrado nada", sentenció Lolita quién admitió que tiene cuatro diamantes empeñados y que su madre solo le dejó "dos piernas maravillosas, mucho arte y mucho amor, pero dinero nada de nada", concluyó.