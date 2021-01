Primeros pasos en Hollywood

En sus primeros años de experiencia, Wood participó en el video musical de Paula Abdul, “Forever your girl”. También fue protagonista de una película para televisión, “Testigos en las sombras”. Y debutó con la secuela de la exitosa cinta “Regreso al futuro”.

Más de doce propuestas le caerían en su primera década como actor. Algunos de sus trabajos durante 1990 y 2000 fueron “Un lugar llamado paraíso” con Melanie Griffith y Don Johnson; Eternamente joven con Mel Gibson y Jamie Lee Curtis; incluso, “Un muchacho llamado Norte” junto a Bruce Willis.

¿Por qué ya no es tan visible en la industria?

Su reconocimiento internacional llegaría a inicios de la década de los 2000 con su interpretación de Frodo Bolsón en la película basada en la saga de J.R.R Tolkien. Aunque su última aparición con el personaje terminó en el 2003, lo cierto es que recibió un buen sueldo gracias a los 3.000 millones de dólares que las tres películas recaudaron en total. En la actualidad, su fortuna está valorada en 20 millones según Net Worth, por lo que es muy probable que no se haya sentido presionado para conseguir otro trabajo de igual magnitud.

En una entrevista, el actor expresó que no sabía qué hacer con su vida. “Al llegar a casa recuerdo que todo me resultaba extraño. No sabía qué hacer con mi tiempo. Fue muy raro. Estaba más cansado que en toda mi vida. Recuerdo sentir que no quería hacer nada durante un tiempo”, fue lo que comentó Elijah a Vulture.

La vida después de Frodo

En el transcurso antes de regresar como Frodo en la trilogía de “El Hobbit”, el actor tuvo roles secundarios, sobre todo en películas independientes, es decir, fuera de las cintas comerciales de Hollywood. Algunos de sus trabajos fueron en producciones como “¡Olvídate de mí!”, “Sin City o Paris”, “Je t’aime”, y la serie de la cadena británica BBC “Dirk Gently: Agencia de investigaciones holísticas”.

Vale resaltar que su carrera internacional y el reto que tuvo el actor para demostrar que era multifacético para cualquier rol, lo ayudó para tener trabajos en producciones españolas como en “Los crímenes de Oxford”, “Grand Piano” y “Open Windows”.

Uno de sus más recientes papeles fue en “Ya no me siento a gusto en este mundo”, película de Netflix estrenada en el 2017. Con dicha producción, Wood conoció a su actual pareja, la productora Mette-Marie Kongsved, con quien tuvo su primer hijo.

Asimismo, es importante reconocer que Elijah también ha trabajado como actor de doblajes en varias películas animadas como “Happy Feet”, “Padre de Familia”, y hasta en el videojuego “God of War”. Incluso, tuvo su propio sello discográfico tras trabajar como DJ en algunas ocasiones.

Poco se sabe de su vida privada debido a que el actor ha sabido manejar su intimidad. Y es que, en los últimos años, la única polémica en la que se le vio envuelto fue en el 2016 cuando denunció que los abusos sexuales a menores en la industria Hollywoodense han estado presentes desde mucho tiempo.

