Si me refiero a ella como Beatriz Silvia Martínez Malpartida, muy pocos lectores o, probablemente, ninguno la identifique. Sin embargo, si la presento como la ‘Herbolaria del pueblo’, este universo crece considerablemente. Difunde e incentiva el consumo de alimentos saludables y de medicina natural. Es estudiante de nutrición y madre de familia. Participó en la tercera temporada del sintonizado espacio de Latina, “El Gran Chef: Famosos”. ¿Cómo llegó a la TV? ¿Qué grandes proyectos tiene? A continuación, ella nos lo cuenta.

“‘El Gran Chef’ fue lo mejor que me pasó en la vida. Me enseñó a ser fuerte y valiente. Me convirtió en una mujer de retos, renovada y empoderada”, nos dice la carismática cerreña.

Nació en Cerro de Pasco. Llegó a Lima a los seis años junto a su madre, una mujer dedicada al campo, quien encontró en la venta de desayuno saludable la manera de abrirse camino en la capital.

“Mi mamá trabajaba en La Parada. Les vendía quinua, maca, a los estibadores y carretilleros. A mí me gustaba acompañarle, pero como había que ir bien temprano, ella no quería. Igual le seguía”, recuerda Martínez, de 35 años.

“Vengo de una familia de curanderos. Mis abuelos curaban con hierbas medicinales porque no había dinero para comprar medicina tradicional. Conocían al derecho y al revés las bondades de las plantas y los secretos ancestrales. Mi mamá aprendió de ellos. Luego, yo seguí sus pasos. Abrí mi propio negocio en La Victoria, pero quise hacerlo bien. Me inscribí en una ONG donde enseñaban temas de nutrición, después llevé talleres en la Universidad Agraria y en la San Marcos. Actualmente estudio nutrición en el Instituto Daniel Alcides Carrión y estoy a punto de graduarme”, destaca, con orgullo.

Nuevo comienzo

Antes de conseguir popularidad, la Herbolaria del Pueblo enfrentó rechazo e indiferencia. “Participaba en ferias, pero me iba mal, no me hacían caso, terminaba con pérdidas. Lloraba de impotencia. Todo cambió cuando apareció Víctor Hugo Dávila, como un ángel, en mi vida”, recuerda.

Beatriz conoció al reportero de “La banda del Chino” hace algunos años, cuando el periodista realizaba una cobertura por las calles de La Victoria. Al verlo pasar por su negocio, le pidió una foto, no sin antes invitarle a probar un preparado de maca, energético y revitalizador. La picardía con la que la negociante promocionó su producto, despertó el interés periodístico de Dávila.

“Me dijo que se tomaría la foto conmigo, solo si repetía frente a su cámara lo que le había dicho de la maca. Acepté. Y esa se convirtió en la primera de varias notas que hice con él. Salí primero en el programa de Panamericana TV (’La batería’), luego, cuando se pasaron a Canal 4, en ‘La banda del Chino’. Después me invitaron al programa ‘En boca de todos’. Y fue el productor de ese programa, Marco Díaz, quien me puso la ‘Herbolaria del Pueblo’. También me ayudó a desenvolverme en distintas facetas: actuar, bailar, modelar. Siempre he pensado que cuando una puerta se abre, hay que aprovechar si se trata de algo positivo”, destaca.

Proyectos

Alejada de la televisión, Beatriz repotencia su negocio. Aspira tener una planta procesadora para elaborar más productos de su marca Hatun Green, y abrir un local más amplio que, a diferencia del anterior, tenga un consultorio, en el que pueda recibir a sus pacientes.

“También me gustaría sacar un libro con mis recetas naturales. Contar cómo influye el tema de la alimentación en la salud del cuerpo y en las emociones. Mucha gente que sufre de estrés, de ansiedad y depresión vienen a mi tienda tristes, y se van contentos. Podemos comer lo que nos guste, pero hay que saber equilibrar”, aclara.

─¿Qué recomiendas para el estrés?

Tengo el amanzador, las nueces, el polen, el sacha inchi. Este último es muy bueno para trabajar todo el sistema neuronal. Ayuda a la concentración, gracias a que tiene Omega 3,6 t 9. El polen es un gran antidepresivo.

─¿Hay un antes y un después de ‘El Gran Chef Famosos’ en tu vida?

De todas maneras, porque me ayudó a posicionar mi nombre y está haciendo que cumpla mis metas. Acabo de sacar dos productos con mi marca Hatun Green. Son bebidas funcionales.

─¿Quién crees que gane esta edición de ‘El Gran Chef’?

Puede ser Josi Martínez o El Loco Wagner, quien se ha hecho mi amigo del alma.