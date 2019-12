Maite Perroni participó en el canal de videos de YouTube “Peluche en el estuche del Escorpión”, donde habló de sus proyectos y también reveló algunos secretos de su etapa como integrante de RBD.

La actriz y cantante mexicana confesó que los integrantes de la agrupación no ganaron nada por los productos que se vendían con sus imágenes.

Perroni manifestó que si bien ella como Dulce María, Anahí, Christopher Uckermann, Alfonso Herrera y Christian Chávez aparecían en posters, tazas, playeras y hasta en ropa interior, desconoce a dónde fueron a parar dichas ganancias.

“Había hasta calzones de RBD y no nos tocaba nada", declaró Perroni. “Estuvo divertido. Es una etapa muy ‘padre’. Fue una experiencia increíble. Además, a los 20 años vivir eso, es algo que no te puedes imaginar”, agregó la también cantante.

Respecto a un posible reencuentro musical, la exintegrante de RBD señaló: “Cuando estábamos en el grupo nos decían, ¿y cuándo se va a acabar?”, y reveló que todos sus compañeros se encuentran ocupados en sus carreras, por lo que no tienen planes de reunirse para hacer música u ofrecer conciertos.

Hace unos días, los integrantes de RBD emocionaron y sorprendieron al mostrar una fotografía del reencuentro que tuvieron 11 años después de su separación.

“Este es el verdadero reencuentro, No el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola... y ayer verlos a cada uno a los ojos y estar juntos por que nosotros quisimos fue regalarnos el tiempo que nos debíamos que no tiene precio, ni se compara con nada.

“Estar y ser genuinamente lo que somos sin otra pretensión más que la de estar y ser lo que fuimos y seguiremos siendo siempre; fue un regalo de amor máximo directo al corazón. Los amo a cada uno gracias por ser mis maestros con todo, todo lo que conlleva por que ayer recordé quienes somos cuando estamos juntos. Los amo más que nunca”, escribió Maite al pie de la fotografía donde los seis integrantes aparecen abrazados.