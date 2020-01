“A mí nunca me ha gustado el cabello corto. Igual, por el calor, ¿Chévere no?”. Eso es lo que dijo Angie Jibaja el lunes último en su cuenta de la red social Instagram, algo usual para famosos como ella.

Solo que, mientras ella decía eso, si hijo estaba detenido por la Policía.

Cómo se sabe el hijo mayor de Angie Jibaja, Nicolás Garay Jibaja de 21 años, fue detenido el domingo último por la Policía Nacional del Perú en el distrito limeño de San Borja. El es acusado del presunto delito de microcomercialización de droga.

Horas después de la detención, Angie Jibaja compartió la siguiente 'story' en Instagram:

“Blesses (bendecida). Mis bebea (sic), los necesito para estar bien. El vacío es muy grande”.

Posteriormente, colocó algunos selfies, también como 'stories', uno de los cuales era la convocatoria a algún estilista entre sus seguidores para que le cambie el look.

“Chicos y chicas, ya me aburrí de esta cabeza. Quiero un cambio de look. ¿Quién quiere hacerme un cambio de look? A ver, inbox”, dijo.