El cantante Christian Domínguez reapareció en televisión este 10 de enero como invitado del programa “+ Espectáculos”, donde no solo habló de sus proyectos en la música y la televisión, también brindó detalles de su relación Pamela Franco.

Tras dar a luz a su primera hija, Pamela Franco empezó un estricto régimen para recuperar su figura y Christian Domínguez la apoya, pero según contó el cantante no solo la ayuda con sus ejercicios y la alimentación, sino también con lo que se viste.

Según explicó el cantante de cumbia al panel del programa de espectáculos, Pamela Franco le consultaría eventualmente que atuendos son adecuados para usar. Sin embargo, un detalle no pasó por alto para Jazmín Pinedo y Natalie Vértiz.

Y es que, según dijo Christian Domínguez, a veces le prohibiría a la madre de su hija usar algunas prendas porque él no está presente para cuidarla.

“A veces estoy de viaje y me manda foto, me dice: ‘¿Amor, me veo bien?’, y le digo: ‘estás hermosa’, pero si no estoy en el país le digo: ‘No vas a salir así porque no estoy yo”, manifestó Domínguez.

Frente a este comentario, Jazmín Pinedo se sorprendió e hizo el ademán de que le lanzaría un avioncito de papel. “Ella también puede cuidarse sola, por si acaso”, explicó la popular ‘Chinita’.

