Ante la pandemia del nuevo coronavirus, distintas personalidades del mundo del entretenimiento se han visto en la obligación de hacer un alto a sus presentaciones multitudinarias por el aislamiento social y han recurrido a su creatividad para reinventarse en tiempos difíciles.

Los artistas peruanos no han sido ajenos a esta crisis y el comercio se ha convertido en una solución para tener un ingreso económico. Tal es el caso de la cantante Wendy Sulca, que actualmente vende mascarillas y otros equipos de protección personal frente al COVID-19.

“¡Se venden productos al por mayor y menor para protegernos del coronavirus! Hacemos delivery a todo Lima y provincia”, informó la celebridad de YouTube a través de su perfil de Instagram.

La intérprete de “Chao chao chao” y “Eso ya fue” se encarga de exhibir sus productos con ingeniosas fotografías en su red social, donde ella es la modelo estrella.

Mirella Paz, exconductora del programa “Mujeres al mando”, también se vio obligada a hacer una pausa a su carrera en el mundo televisivo y actualmente vende ropa para un público femenino.

Hace unas semanas, la cantante se comunicó con el programa “En boca de todos” para ofrecer sus productos. En dicha conversación, la salsera señaló que también viene ofreciendo su ropa de talla grande tras haber perdido 36 kilos.

Mirella Paz reaparece en televisión y muestra su radical cambio al bajar 36 kilos

El cantante Josimar también se suma a esta lista de artistas peruanos que vienen dedicándose al comercio de productos en pleno estado de emergencia. El salsero acaba de presentar su nueva línea de buzos para la temporada de invierno.

“Ya están disponibles tus buzos de franela reactiva para hombre, mujer y niños. Pídelo y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa”, anunció el músico en su Instagram oficial.

El intérprete de “Con la misma moneda” modela sus prendas y su pareja sentimental se encarga de lucir los outfits para el público feminino.

Janet Barboza y su novio Miguel Bayona no se quedaron de brazos cruzados ante la crisis, y actualmente venden naranjas.

La exconductora del programa “Válgame” tuvo que cerrar sus negocios de belleza para dedicarse al comercio de naranjas. “Antes tenía quince salones de belleza, estaba con mis eventos, estaba haciendo mil cositas, me generaba mis ingresos. Pero si de pronto eso se acaba, no me tengo que deprimir, tengo que seguir adelante, y así emprendí este negocio. Hoy más que nunca las familias nos unimos, trabajamos juntos”, señaló Barboza para el programa “América Hoy” en el mes de junio.

Janet Barboza ahora vende naranjas con su pareja: “Mientras uno pueda trabajar, no se avergüencen". (Video: América TV)

El cantante Christian Domínguez también puso en marcha un negocio emprendedor con su pareja Pamela Franco y juntos vienen vendiendo latas de atún de la marca Santa Clara.

Ellos recurren a sus redes sociales para ofrecer su producto alimenticio y recientemente realizaron un video para brindar su número telefónico para los servicios delivery.

En momentos difíciles, las personalidades de la pantalla chica nacional han demostrado ser hábiles en las ventas y así poder enfrentar la crisis por el COVID-19.

VIDEO RECOMENDADO

Celebridades en tiempos de pandemia

Coronavirus: Cómo viven la cuarentena los famosos de Hollywood