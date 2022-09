Un tenso momento se vivió en la edición de “Esto es Guerra” de este último jueves, 15 de setiembre, luego que Mario Irivarren arremetiera contra Facundo González por provocar que su equipo pierda puntaje.

Todo se inició por la queja de Ignacio Baladán. El uruguayo pidió a la producción sancionar a Facundo por cruzar hacia el lado de los ‘Combatientes’ en plena competencia, pese a que esa acción está prohibida.

La acción del argentino provocó que los ‘Guerreros’ pierdan un punto y así cayeron derrotados ante el equipo rojiverde, que terminó ganando el juego. Esto desató la ira de Mario Irivarren, quien no dudó en sacar a relucir sus discrepancias con Facundo González.

“No es justo, me estoy muriendo, repitiendo todas las rondas, no puedo más. Les estoy diciendo a todos que me falta el oxígeno, para que por la culpa de este... yo pierda el punto, encima se va del estudio y no me mira a la cara”, reclamó el influencer.

Mientras Patricio Parodi y Johanna San Miguel intentaban calmar los ánimos del ‘guerrero’, Mario Irivarren continuó arremetiendo contra su compañero y lo tildó de inmaduro por no tomar con seriedad la competencia.

“Es que me da cólera, me duele todo, esto cansado y Facundo cree que esto es un chiste, es una broma, así no es, Facundo, ¡déjate de tonterías! De verdad madura”, agregó furioso.