La conductora de televisión Ethel Pozo respaldó a Christian Domínguez al afirmar que no le será infiel a su pareja, la bailarina Pamela Franco.

Durante una entrevista con el tiktoker Zagaladas, Pozo comentó que el cantante ha cambiado de actitud y que ahora es una persona distinta.

“Ha cambiado, es la excepción, totalmente (ha cambiado), es mi amigo ahora”, indicó la hija de Gisela Valcárcel, quien en el pasado mostró su desagrado por Domínguez.

Asimismo, Ethel comentó que se opuso al ingreso de Christian Domínguez al programa América hoy, ya que no lo conocía y tenía una impresión negativa acerca de él por sus infidelidades.

“Se ha portado mal con las mujeres, yo detesto a los hombres que se portan mal porque de chica he sufrido cuando mi madre ha pasado”, complementó.

¿Qué dijo Christian Domínguez?





Tras conocer las declaraciones hechas por Ethel Pozo, el cantante se pronunció al respecto indicando que hasta el mismo cuestionó su participación en el programa de América TV.

“Lo que ha dicho Ethel es totalmente cierto, es más, yo como hombre, cuando recibo el llamado de Armando, fue mi pregunta ¿Estás seguro? por todas las cosas que han pasado no (...) pero también sabía que la gente no me conoce. Lo más rescatable es que nos fuimos conociendo”, indicó.