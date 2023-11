La actriz Melissa Barrera había sido una de las estrellas de la franquicia “Scream” y se esperaba que repita el éxito en la siguiente entrega; sin embargo, esto no será posible luego que sea expulsada de la producción por las polémicas publicaciones que hizo en sus redes sociales sobre la guerra entre Israel y Hamas.

Tras darse a conocer la noticia sobre su salida de “Scream VII”, la actriz recurrió a sus redes sociales para compartir un extenso comunicado en el que condenó “el odio y el prejuicio de cualquier topo contra cualquier grupo de personas”.

“Como latina, mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a quienes están en necesidad”, empezó escribiendo en su cuenta de Instagram.

“Toda persona en esta tierra… merece iguales derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad. Creo que un grupo de personas NO es su liderazgo y que ningún órgano de Gobierno debería estar por encima de las críticas. Rezo día y noche para que no haya más muertes, que no haya más violencia y que haya una coexistencia pacífica”, añadió en su comunicado.

¡SE PRONUNCIA! 💥#MelissaBarrera ha brindado su primer comunicado tras su despido de la séptima entrega de #Scream. Esto fue lo que escribió: pic.twitter.com/F9s2KhXJjl — Gaby Meza 🍿🌈 (@GabyMeza8) November 23, 2023

Finalmente, la actriz Melissa Barrera aseguró que seguirá “hablando por aquellos que más lo necesitan y seguiré abogando por la paz y la seguridad, por los derechos humanos y la libertad. El silencio no es una opción para mí”.

Como se recuerda, Melissa Barrera dio vida a ‘Sam Carpenter’ en dos películas de la franquicia de terror: “Scream” (2022) y “Scream VI” (2023).

Cabe señalar que Jenna Ortega, recordada por su papel de ‘Merlina’ en la serie de Netflix, tampoco será parte de “Scream VII” por complicaciones en su agenda de grabación, ya que coincidirá la grabación con la segunda temporada de “Wednesday”.

Alexis, un joven ciego, que sueña con ser un comediante exitoso, se muda a la ciudad más grande del mundo acompañado de su mejor amigo y “mánager”, Charly, quien tiene parálisis cerebral. ¿Qué podría salir mal? "Ojitos de huevo", una serie mexicana con una mirada única, está disponible desde el 17 de noviembre, solo en Netflix.