Cien años no se cumplen todos los días; Disney lo sabe. La multinacional estadounidense de entretenimiento utiliza su plataforma de streaming, mercadería y parques de diversiones para que no quede nadie que no conozca la fecha. Como parte de ese plan está un largometraje, el número 62 de la compañía que empezó a crear estas historias con “Blanca Nieves y los Siete Enanos” (1937).

Se trata de “Wish”, película animada que se basa en la tradición de pedir deseos cuando pasa una estrella fugaz para contar una historia cargada de canciones, magia y personajes hambrientos de aventura. Un estilo creado por el mismo Disney que, con cambios, se ha mantenido a lo largo de los años. La película sigue a Asha (Ariana DeBose), adolescente que busca convertirse en asistente del rey hechicero Magnífico (Chris Pine), quien tiene el poder de cumplir los deseos de sus súbditos; no de todos, solo de algunos escogidos. Este reino de apariencia idílica oculta un secreto que pone en duda las intenciones del gobernante. Además se involucra en el problema una estrella caída del cielo que amenaza con cambiarlo todo.

“Wish” será una historia sobre cumplir los sueños de uno, pero al mismo tiempo es la culminación de los sueños de otras personas, quienes le han dedicado años de sus vidas a crearla. En entrevista con El Comercio Chris Buck, uno de los directores, dijo que su deseo de hacer animación surgió cuando vio por primea vez “Pinocho” a los 4 o 5 años. “Me enamoré de la animación desde ese día, empecé a dibujar desde entonces y seguí dibujando y soy muy afortunado de estar aquí hoy”, sostuvo. En situación similar está la directora Fawn Veerasunthorn, pero por “La bella y la bestia”, que la llevó a obsesionarse con dibujar antes de saber que podía convertir su pasión en una carrera. “Pero una vez que lo descubrí, quería ser parte de eso”, sostuvo.

Son ellos los responsables de que la película tenga su look actual, una combinación entre animación por computadora y dibujos sobre papel. “Siendo el centésimo aniversario, queríamos honrar nuestro legado pero también abrazar las innovaciones que habíamos hecho en los últimos años. Así que volvimos a ‘Blanca Nieves’ y ‘Pinocho’, a ese hermoso estilo de ilustraciones de libro de cuentos que tenían, y queríamos que la audiencia pudiera entrar a estas ilustraciones. Los medios generados por computadora nos permitirían lograr eso; así que así empezó, honrando nuestro pasado, pero también el futuro”, dijo Buck, quien empezó en Disney en 1981 y llegó a trabajar en clásicos como “La Sirenita” (1989), “Pocahontas” (1995) y, ya como codirector, crear “Frozen” (2013) y “Frozen II” (2019).

Los vínculos de la cinta con el Disney clásico también están representados en “cameos” o “referencias” cada tanto en la pantalla y que prometen sacarle una sonrisa al espectador, trátese de niños o de adultos. “La diversión comienza añadiendo los ‘guiños’. Y no solo nosotros dos [los propusimos], todos los que trabajaron en esta película venían a nosotros con ideas, porque hemos crecido con películas de Disney y no podemos evitar poner todo eso como una carta de amor a Walt, al estudio”, dijo la codirectora.

Sin hacer spoiler, basta decir que hay un elemento siniestro que convierte la película en una distopía, algo que según los cineastas va en línea con el legado Disney de la lucha entre el bien y el mal. En resumen, “Wish” da un giro moderno a los clásicos familiares, pero sin ir muy lejos de la fuente.