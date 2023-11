Christopher Nolan descarta que realizará nueva película de "James Bond"

El director de cine Christopher Nolan negó que dirigirá una nueva película de “James Bond”, eso dijo tras la difusión de rumores que sugerían al cineasta como próximo realizador.

Mediante una entrevista con The Associated Press, Nolan descartó las especulaciones. “Lamentablemente no, esos rumores no son ciertos”, añadió.

Como se recuerda, a inicios de octubre, algunos medios de comunicación especializados y grupos de fanáticos esparcieron el rumor de que Nolan estaba negociando la dirección de hasta tres películas del agente 007.

A pesar de su negativa, Nolan se consideró un admirador de la franquicia, indicando que dirigir una película de Bond sería un “privilegio increíble”.

¿Christopher Nolan es fanático de James Bond?





No obstante, aclaró que realizaría una película de Bond, solo si es el momento adecuado y si siente que puede aportar novedades a la saga.

“No querrás hacer una película que no esté completamente comprometida con lo que aportas creativamente. Entonces, como escritor, el casting, todo, es un paquete completo”, dijo en una entrevista con el podcast Happy Sad Confused.

En el 2017, la revista Playboy reveló que Nolan se reunió con Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, productores de James Bond y les aseguró que estaría dispuesto a filmar un proyecto del escurridizo agente.

Tras el éxito cinematográfico de Christopher Nolan, que logró recaudar más de novecientos cincuenta millones de dólares, el director Christopher Nolan se ha mantenido distante de los medios de comunicación.