Tras mantenerse varios años alejada de las pantallas, la exbailarina Eva María Abad reapareció en el programa “Magaly TV: La Firme” para hacer una dura confesión luego de recaer en las drogas.

La recordada exvedette buscó al programa de Magaly Medina para pedir ayuda e internarse en un centro de rehabilitación al asegurar que quiere cambiar el rumbo de su vida.

Según narró en el espacio de espectáculos, desde hace cinco años volvió al mundo de las drogas y ha llegado a consumir cocaína de manera semanal, sin embargo, ha decido ponerle fin a su adicción.

“Por mí no hubiera querido recaer, ya pasó y tengo que mirar hacia adelante, peor es que siga y que no diga a nadie. Esto no es un juego. (…) De hecho tengo miedo, pero tengo que seguir adelante”, señaló Eva María Abad entre lágrimas.

Con ayuda del programa de la ‘Urraca’, la recordada artista de 46 años de edad logró internarse de manera voluntaria en un centro de rehabilitación en Pachacamac. “Voy a cumplir la meta”, comentó Eva María con la voz entrecortada.

Eva María Abad fue una de las bailarinas más populares entre los años 2005 y 2010 pero no solo por su esbelta figura, sino también por sus escándalos como sus problemas con las drogas y sus vínculos con Cromwell Gálvez.