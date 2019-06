Flavia Laos comparte fotos de Olympia, su personaje en filme español "El niño Dios"

Flavia Laos se encuentra en la ciudad de Soria, España, grabando la película "El niño Dios", donde interpreta a la bella Olympia. A través de Instagram, la artista peruana comparte fotografías y videos de sus vivencias en la producción que se estrenará en Semana Santa del 2020.

"Primer día de rodaje interpretando a Olympia en la película @elninodios y no puedo estar más contenta con el resultado y el equipo que me ha tocado", se lee en la leyenda que acompaña una fotografía compartida por la actriz en Instagram.

En otras publicaciones de la artista, también se aprecia a los actores mexicanos Eduardo Yañez y Ernesto Laguardia y otras reconocidas figuras del mundo actoral, disfrutando de una cena.

En las imágenes también aparece el actor y conductor de televisión Cristian Rivero, quien también forma parte del elenco, y quien ya había anunciado que estaba participando en este proyecto y se encuentra en el país europeo desde hace varias semanas.

"Seguimos grabando y no puedo dejar de mostrarles a mi padre: Herodes (indica enfocando a Eduardo Yañez)... Miren su traje por favor... y ese peinadito... ¡Muy chulo!", se le escucha decir a Flavia Laos en el clip que dura apenas unos segundos.

►Flavia Laos actuará en el cine junto al polémico Eduardo Yañez



►Flavia Laos y Patricio Parodi celebraron así sus 7 meses de relación amorosa



"El niño Dios" no es la primera película en la que participa Flavia Laos pues, dio el gran salto a la pantalla grande en la comedia romántica peruana "No me digas solterona", que fue producida por Big Bang Films.

En esta cinta, que se estrenó en 2018, Flavia Laos dio vida a Belén, una linda jovencita de 20 años con la que Alonso (Diego Carlos Seyfarth) le es infiel a Patricia (Patricia Barreto), la protagonista.