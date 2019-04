Destituida Miss Perú, Anyella Grados, sorprende con este mensaje púbico a Jessica Newton | FOTO

Aunque algunos consideren que la organizadora del Miss Perú Universo le dio la espalda, lo cierto es que Anyella Grados --destituida reina peruana-- parece no guardarle rencor. Así lo deja claro un post de la modelo en la red social Instagram.

Como se recuerda, hace un par de semanas Grados se vio envuelta en una polémica luego de que se difundan videos suyos en aparente estado de ebriedad luego de pasar algunas horas en una discoteca de Cajamarca.

El revuelo generado por las imágenes motivó que Newton --organizadora del certamen-- consulte a la casa matriz de la franquicia sobre si era o no factible retirarle la corona.

Horas de tensión vivió Anyella, quien no se disculpó inicialmente por lo ocurrido y amenazó con denunciar a los que resulten responsables de la filtración de las imágenes.

Luego de que la caza matriz del Miss Universo autorice a Jessica Newton destituir a Anyella y realizar un nuevo certamen, la suerte estuvo echada.

Por eso mismo sorprendió cuando el domingo Anyella Grados usó su cuenta de Ver esta publicación en Instagram

He tratado de entender muchas cosas ... Pero, definitivamente lo que nunca dejaré de hacer, es agradecer y en este caso a @jessicanewtonoficial por brindarme la oportunidad de pertenecer al Miss Perú y ser una de sus reinas, jamás olvidaré el día que te conocí y las palabras que me dijiste ; eso me permitió seguir confiando en mis sueños. Aquella chica del vestido verde jaja ❤ Gracias ❤ . .



para enviar un mensaje de agradecimiento a Jessica por el apoyo brindado.

"He tratado de entender muchas cosas ... pero, definitivamente lo que nunca dejaré de hacer, es agradecer y en este caso a Jessica Newton por brindarme la oportunidad de pertenecer al Miss Perú y ser una de sus reinas, jamás olvidaré el día que te conocí y las palabras que me dijiste ; eso me permitió seguir confiando en mis sueños. Aquella chica del vestido verde jaja, gracias", escribió.

Resta ver las decisiones que tomará la organizadora del Miss Perú Universo en los próximos días para reemplazar a Anyella y a las demás reinas destituidas.