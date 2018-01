Instagram: Erick Osores despide a Gonzalo Núñez con emotivo mensaje

El periodista Erick Osores empleó las redes sociales para despedirse de Gonzalo Núñez, con quien compartió durante quince años la conducción del espacio deportivo de América TV.

"Alas y buen viento, hermano. Nos hemos divertido en estos 15 años, te quiero y admiro. Es la única cursilería que diré por acá", escribió Osores en Instagram y acompañó el texto con una fotografía en la que aparece junto a Núñez.

Luego de compartir la conducción de "Fútbol en América", los periodistas asumieron la conducción de "América Deportes", al lado de Richard de la Piedra, el programa deportivo más sintonizado de los domingos en la TV abierta.

LA DESPEDIDA

Gonzalo Núñez reveló el martes último que no pertenecerá más a la familia de América Televisión en este año 2018. En un video subido a YouTube, grabado de su programa en Radio Exitosa, agradeció al canal donde laboró 20 años de su vida profesional.

"Después de 20 años le doy mil gracias al canal. Es mi casa, adoro a toda la gente. He dejado un montón de cariño y me han regalado mucho cariño, desde los directivos hasta los trabajadores. Veinte años no se pasan así nomás", señaló.



​