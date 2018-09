"Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, el tiempo pasó volando, ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita", dice la letra de la canción "5 de septiembre" de Vico C, que hoy cumple 15 años desde su lanzamiento.

La "niña" de Vico C, Marangely Lozada, tiene actualmente 28 años y en una publicación de Instagram mostró la madurez que le ha dado el tiempo.

"Ya son 28 años. Quería ser la primera persona en felicitarme y es que no hay nada más hermoso que celebrarse a uno mismo, no por cuestiones del ego y vanidad, si no por nuestro crecimiento, por apreciar nuestros logros, todas esas batallas internas que más nadie conoce", escribió en su post en Instagram.

"Hoy solo quiero frenar mi acelerado paso y contemplar todo lo que tengo. Quiero agradecer a cada ser que me inspira, me valora y respeta, también a todo el que se preocupa por mí y cree en mi potencial. Gracias a mi familia, amistades y a Juan Manuel López por amarme sin condiciones. Gracias universo por siempre conspirar. Seguimos batallando, seguimos creyendo, seguimos amando. Un año más = una nueva oportunidad", publicó Marangely en su Instagram.

Por su parte, Vico C también tuvo palabras para su hija.

"¡Hoy es 5 de septiembre! Felicidades Marangely Lozada. Aquí un pedacito de la película. Gracias a todos por las felicitaciones a mi hija, y por todo el apoyo brindado a mi familia y mi persona. Bendiciones, los quiero como si los hubiese parido", señaló el artista.