Ivana Yturbe se encuentra a semanas de su boda civil con el futbolista Beto da Silva. Es así que se especula mucho sobre su futuro en “Esto es guerra”, ya que el programa se estrena la próxima semana.

Mediante sus redes sociales, Yturbe interactuó con sus seguidores al responder unas preguntas y dejó en claro que ya no será parte del reality de América Televisión.

“Me han hecho mucho esta pregunta, pero esta temporada ya no entraré a EEG. De hecho, creo que es una etapa de mi vida que ya pasó”, comentó en sus historias de Instagram.

“Igual les mando las mejores vibras. Para mí, siempre será el programa número 1 y los quiero y los extraño”, señaló enviando un beso hacia la cámara.

Ivana Yturbe asegura que no volverá a ‘Esto es Guerra’

Otro de los temas que habló la modelo es respecto a los rumores de embarazo, sobre todo después que se diera a conocer la publicación de su edicto matrimonial el miércoles en el diario El Comercio.

“Me parece una pregunta súper delicada. No se debería hacer así tan suelta de huesos, pero no, no lo estoy”, sentenció.

Del mismo modo, afirmó a sus seguidores que daría la noticia muy feliz si fuera así, pero por el momento no es realidad. Eso sí, antes la modelo había señalado que este año quería convertirse en madre.

VIDEO RECOMENDADO

Ivana Yturbe sorprende a sus seguidores revelando la fecha de su boda

Ivana Yturbe sorprende a sus seguidores revelando la fecha de su boda