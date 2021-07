El sábado 17 de julio se vivió la cuarta gala de “Reinas del show”, donde se conoció que la primera eliminada del programa fue la conductora de “América Hoy”, Janet Barboza, quien no logró conquistar al jurado con su baile de “La Súper Movida”.

Tras poner punto final a su participación en el reality de baile conducido por Gisela Valcárcel, la presentadora de “América Hoy” conversó con la prensa y dijo que considera justa su eliminación, ya que sus contrincantes tienen más opciones de llegar a la final.

“Me eliminaron. Tengo que ser justa y objetiva, me tenía que ir. Jossmery y Paula bailaron muchísimo mejor, tienen muchas más oportunidades de llegar a la final y, bueno, yo cumplí. Me voy feliz, no me imaginé volver a pisar esta pista después de tanto tiempo”, manifestó Janet.

“Es un tema de votos, yo, para ser honesta, no hice mayor convocatoria ni mucho menos. Simplemente dejé que fluyera porque sentía que lo justo era que me tenía que ir... Ha pasado lo que tenía que pasar”, añadió Barboza.

Durante la cuarta gala, el mejor puntaje lo obtuvo la modelo venezonala Korina Rivadeneira, mientras que los puntajes más bajos fueron de María Victoria Santana Díaz (La Pánfila) y Jazmín Pinedo, quienes cayeron en sentencia.

