Tras revelarse que Josimar y María Fe Saldaña están juntos en Colombia, Oneivis Cruz, hermana de Yadira Cárdenas y cuñada de Josimar, rompió su silencio y ofreció una entrevista al programa “Magaly TV, la firme” para revelar que el salsero negó embarazo de la joven a su esposa.

En la reciente conversación que mantuvo con el programa de ATV, Oneivis Cruz reveló que Josimar le decía que él era “una víctima” y que María Fe “lo estaba chantajeando” con su embarazo.

“Él me dice: ‘cuñada, imagínate que esta mujer me está manipulando, me quiere destruir. Eso es mentira, ella no está embarazada. Yo la llevé al doctor cuando yo estaba allá en Perú y las pruebas salieron negativas’. Me juraba que él era una víctima y que ella lo estaba chantajeando”, contó.

“Cuando ya salió que sí estaba embarazada dijo: ‘Ese no es mío porque a mi me han mandado pruebas que anda saliendo con otros hombres y que lleva una vida media dudosa. Ese hijo no es mío’. Nosotros realmente le creímos”, agregó la cuñada de Josimar.

Cruz también se refirió a María Fe Saldaña, quien actualmente se encuentra en Colombia junto al salsero.

“María Fe es la mujer que él necesita, una muchacha que no tiene cerebro, que no tiene amor propio, y qué él la puede manipular a su antojo”, expresó la cuñada de Josimar al programa conducido por Magaly Medina.

Como se recuerda, Josimar y María Fe Saldaña, su expareja y madre de su hija, fueron captados juntos en Colombia, esto mientras la esposa del salsero se encontraba en Estados Unidos.