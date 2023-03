La modelo Jossmery Toledo ha vuelto a ser noticia luego que se conociera que habría intentado cobrar S/10 mil para ofrecer una entrevista al programa “América Hoy”, donde hablaría de sus polémicas imágenes con Paolo Hurtado en Cusco. La información fue difundida por el mismo espacio de entretenimiento en su edición de este 30 de marzo.

Según reveló el programa matutino de América Televisión, intentaron comunicarse con el representante de Jossmery Toledo, quien señaló que la modelo pedía S/10 mil para aceptar una entrevista con Janet Barboza.

“Paguen lo que me paguen, jamás. Eso fue lo que dijo Jossmery a la prensa; sin embargo, cuando hay dinerito... Al final, no era que paguen lo que me paguen, si tiene precio la confesión de Jossmery. ¿Saben cuánto nos quiso cobrar?”, dijo Janet Barboza antes de presentar una nota que revelaba el exorbitante monto que pedía la modelo.

El informe de “América Hoy” mostraba una conversación entre la producción del programa y el representante de Jossmery Toledo, quien, textualmente dijo: “Quiere 10 mil soles”.

Jossmery Toledo quiere cobrar por declaraciones

Cabe señalar que, hace algunos días, Jossmery Toledo había declarado a la prensa y aseguró que “paguen lo que me paguen” no hablaría de su encuentro con el ‘Caballito’ Hurtado; sin embargo, parece haber cambiado de opinión.

Como se recuerda, Jossmery Toledo se encuentra en el ojo de la tormenta luego de ser captada en situaciones comprometedoras con el futbolista Paolo Hurtado, quien estaba casado y tenía una relación de más de 10 años con Rosa Fuentes.

Tras el ampay del ‘Caballito’ Hurtado con Jossmery Toledo, la esposa del futbolista anunció a través de sus redes sociales su separación oficial. Además, días después publicó una extensa carta donde revelaba que estaba muy decepcionada del deportista nacional.

Brunella Horna le dice a Jossmery Toledo que hable por su honor